Случаи самовозгорания людей

Мужчина, охваченный огнем, умер посреди улицы в Халле, Англия 27 декабря 2017 года

Потерпевший, имя которого не сообщается, был обнаружен аварийно-спасательными службами около 8 вечера посреди улицы Танет-роуд в городе Халл. Несмотря на оказанную медицинскую помощь на месте происшествия, спасти его так и не удалось.

До сих пор не известно, поджег ли мужчина сам себя или это был случай самовозгорания, но полиция заявила, что подозреваемых по этому делу нет.

Главный следователь по делу Дейв Вуд (Dave Wood) из полиции Хамберсайда сообщил:

“Мы прибыли на место происшествия приблизительно в 8 вечера после сообщения о том, что на улице горит человек. Скорая и пожарные уже были на месте. Они оказали пострадавшему посильную помощь, однако спасти жертву не удалось. На данный момент известно, что никто больше не пострадал, однако расследование продолжается.”

Один из свидетелей происшествия Даниэль Линвуд сообщает, что увидел в окно, как что-то горит на улице. Сначала он подумал, что подожги его грузовик. Когда Лингвуд выбежал на улицу, то с ужасом обнаружил горящего человека. Он и еще один мужчина остановили группу женщин, обливавших неизвестного водой, и стали катать его по земле, чтобы потушить пламя. Как потом заявили в службе скорой помощи “Мужчина получил серьезные ожоги в результате инцидента, которые привели к гибели еще до приезда спецслужб”.

Этот инцидент произошел всего через два месяца после того, как в северной части Лондона погиб еще один мужчина при схожих обстоятельствах. Причины самовозгорания также до сих пор не известны.

Джон Нолан, 70-летний одинокий пенсионер был охвачен пламенем на улице в северной части Лондона 17 сентября.

“Скорая помощь быстро приехала на вызов, но спасти мужчину не удалось.

На нем не обнаружено никаких следов горючих веществ и причина возгорания не известна.” – сообщается в местной газете Ham and High.

Со слов сестры погибшего Мэри Кэффери, Джон вышел из дома, где он жил со своим братом Джимми, прогуляться и подышать свежим воздухом. Именно во время этой прогулки и произошел инцидент.

Его тело было на 65% покрыто ожогами третьей степени. Следователи лондонской пожарной бригады не смогли найти на месте происшествия ничего, что могло бы спровоцировать пожар.

Озадаченные полицейские склоняются к спонтанному человеческому возгоранию как единственному логическому объяснению, так как источник и причина огня не обнаружены.

На протяжении всей истории было зафиксировано около 200 случаев самовозгорания, причем жертвами часто были пожилые люди, больные или под воздействием алкоголя. Последний факт может объяснить возможную причину явления.

Так, ранее жертвой самовозгорания стал местный бездомный Фрэнсис Бейли. Тогда этот случай стал очень популярным среди СМИ, а уникальность ему придал тот факт, что возгорание человека началось у него прямо в желудке. История началась с того, что ранним утром 13 сентября 1967 года неизвестная женщина позвонила пожарным и сообщила о пожаре. В тот момент она находилась на остановке и оттуда увидела предполагаемое пламя в одном из окон дома. Пожарная служба приехала очень быстро и обнаружила, что данный дом давно является покинутым и заброшенным и здесь нет ни газа, ни электричества.

Первым кто поднялся на верхний этаж был командир бригады Джек Стейси. Он сразу же увидел здесь лежащее обгорелое тело мужчины, в котором можно было узнать обыкновенного бродягу. Самое странное и шокирующие заключалось в том, что у на животе у бомжа было небольшой разрыв, из которого виднелось горящее пламя. Скорее всего, именно этот источник огня и поджег несколько ступенек лестницы, из-за чего женщина и вызвала пожарных. Бригада быстро справилась с огнем, в том числе и тем, который был в животе у жертвы.

Позже стали известны подробности этого инцидента. По всей видимости, бродяга, которого звали Фрэнсис Бейли, был жив в тот момент, когда у него в животе возникло пламя. Боль была такой силы, что его всего выгнуло, а голова завалилась на бок. Кроме того, было обнаружено, что он даже кусал лестницы, чтобы справиться с болью.

Подробности этого дела были недоступны широкой массе, пока в 1986 командир бригады пожарных Джек Стейси не поделился им с журналистами BBC. По его словам, огонь шел из живота, где была глубокая расщелина, составлявшая десять сантиметров в длину. Тогда пожарный даже сравнил живот жертвы с горелкой: настолько сильным и мощным было пламя.

Кроме того, это было единственным источником пламени. Данный огонь распространился и на лестничную площадку и лестницу. Сам пожарный не нашел другого объяснения этому инциденту, как то, что бомж пил какой-то денатурат, который просто в какой-то момент вспыхнул у него в животе. Однако, данная версия вызывает много вопросов и сомнений. Почему мужчина не кричал, хотя боль была адская? Ведь его криков никто не слышал.

Откуда взяться таком давлению в его животе, ведь пламя вырывалось словно из горелки? Возможно ли возгорание денатурата в организме человека? А самое любопытное заключалось в том, что официальной причиной смерти бродяги является удушение дымом от горящей древесины. Кроме того, рядом с трупом не было обнаружено никаких веществ или предметов, которые даже теоретически могли бы вызвать столь сильно пламя.