Мнение: Пиротехника взорвалась

Про сегодняшний взрыв в Сергиевом Посаде, где вроде как располагался завод по производству прицелов (ЗОМЗ), а сам взрыв якобы случился на складе пиротехники (!) – я даже писать ничего не хочу. Понятно, что всё – враньё, в стране уже давно ничего и нет, кроме совершенно полоумного вранья. Ясно лишь, что и прицелы не прицелы, и пиротехника условная, и какое дерьмо они там хранили или ваяли – бог весть.

Реально одно – сам взрыв. Некоторые сравнивают со взрывом ТЯО.