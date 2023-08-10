Мнение: Пиротехника взорвалась
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Про сегодняшний взрыв в Сергиевом Посаде, где вроде как располагался завод по производству прицелов (ЗОМЗ), а сам взрыв якобы случился на складе пиротехники (!) – я даже писать ничего не хочу. Понятно, что всё – враньё, в стране уже давно ничего и нет, кроме совершенно полоумного вранья. Ясно лишь, что и прицелы не прицелы, и пиротехника условная, и какое дерьмо они там хранили или ваяли – бог весть.
Реально одно – сам взрыв. Некоторые сравнивают со взрывом ТЯО.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет