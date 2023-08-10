 

Мнение: Пиротехника взорвалась

10.08.2023, 5:45, Разное
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Про сегодняшний взрыв в Сергиевом Посаде, где вроде как располагался завод по производству прицелов (ЗОМЗ), а сам взрыв якобы случился на складе пиротехники (!) – я даже писать ничего не хочу. Понятно, что всё – враньё, в стране уже давно ничего и нет, кроме совершенно полоумного вранья. Ясно лишь, что и прицелы не прицелы, и пиротехника условная, и какое дерьмо они там хранили или ваяли – бог весть.

Реально одно – сам взрыв. Некоторые сравнивают со взрывом ТЯО.

Источник: Размышления вольного социолога


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