 

Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

10.08.2023, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Об огромном количестве бездомных животных в стране сказано немало, поэтому забрать с улицы пушистое существо однозначно стоит. Выбирая собаку, вы дарите себе верного друга, а кошку — хорошего психотерапевта.

Психолог Маргарита Алексеева дала понять о благоприятном воздействии кошки на эмоциональное состояние и психику хозяина. По ее словам, когда пушистые создания укладываются полежать на человеке, у него снижается стресс и тревожность. Мурлыкая и оказывая приятное давление, усатики проводят для людей эффективный сеанс релаксации.

Как отмечает сайт “Вести Подмосковья”, молчаливое присутствие питомца рядом тоже способствует улучшению состояния. Грусть и усталость улетучиваются быстрее, когда умное животное поддерживает без лишних слов.

Напомним, в минувший вторник отмечали Всемирный день кошек. Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своих животных и ритуале по случаю праздника. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.

Между тем URA.RU напоминает, что за несоблюдение правил выгула домашних питомцев могут оштрафовать. Закон есть закон. Берегите своих кошек и любите, они обязательно ответят взаимностью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / NYT – Чёрное море превращается в котёл военной и геополитической напряжённости

10.08 / Замглавы МВД Польши – мы направим на границу в два раза больше солдат и не будем просить помощи у союзников

10.08 / Как правильно хранить хлеб в пакете: видеоинструкция

10.08 / Муж сидит на сайтах знакомств: причины и последствия

10.08 / “Путешествие в книжную вселенную”: что подарить учителю на 1 сентября

09.08 / В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе

09.08 / WSJ – Байден сделал «подарок Путину», запретив разработку урановых месторождений в Аризоне

09.08 / “Я долго ждал этого момента”: Роман Костомаров начал бегать с новыми “ногами”

09.08 / Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку

09.08 / “Очень стыдно”: размер достоинства Чумакова подняли на смех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика