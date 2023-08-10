NYT – Чёрное море превращается в котёл военной и геополитической напряжённости

Сегодня Чёрное море, которому в ходе украинского конфликта порой уделялось недостаточно внимания, превращается во всё более взрывоопасный котёл военной и геополитической напряжённости. Как пишет The New York Times, хотя НАТО открыто заявило о своём желании избежать прямой конфронтации с Россией, риски того, что из-за утраты контроля над ситуацией какой-нибудь инцидент может обернуться столкновением, продолжают расти.



AP

Хотя Чёрное море находится достаточно далеко от зоны ожесточённых боев, благодаря ему РФ и страны НАТО оказываются в такой близости друг от друга, которой попросту нет на других театрах военных действий. Как пишет The New York Times, сегодня Чёрное море, которому в ходе текущего конфликта порой уделялось недостаточно внимания, превращается во всё более взрывоопасный котёл военной и геополитической напряжённости.

Как продолжает издание, выйдя из зерновой сделки, РФ нанесла удары по украинским черноморским портам. Кроме того, РФ нанесла удары по объектам на реке Дунай, которые находятся в непосредственной близости от территории Румынии, которая входит в состав НАТО. Эта атака усилила опасения, что рано или поздно военный альянс могут втянуть в украинский конфликт.

На прошлой неделе Украина отреагировала на эти действия России, два дня подряд нанося удары по российским кораблям. Таким образом Киев также продемонстрировал новые возможности своих беспилотников и предупредил, что шесть российских черноморских портов и подходы к ним будут считаться зонами «военного риска» вплоть до особого распоряжения.

По мнению авторов материала, борьба за контроль над Чёрным морем может иметь последствия для мировых энергетических рынков и для глобальных поставок продовольствия. Кроме того, она почти наверняка поставит перед НАТО новые задачи, поскольку альянс стремится защищать центральный принцип международного права — а именно свободное судоходство — таким образом, чтобы не оказаться втянутым в непосредственный конфликт с Москвой.

Как заключает издание, альянс и отдельные его члены выполняют миссии по воздушному патрулированию над территориями НАТО, территориальными водами и международными водами Чёрного моря, но они прилагают все усилия для того, чтобы не попадать в зону боевых действий. И хотя НАТО открыто заявило о своём желании избежать прямой конфронтации с Россией, риски того, что из-за утраты контроля над ситуацией какой-нибудь инцидент может обернуться столкновением, продолжают расти.

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