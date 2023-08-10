Замглавы МВД Польши – мы направим на границу в два раза больше солдат и не будем просить помощи у союзников

Просьба главнокомандующего пограничной службой Польши направить дополнительную тысячу солдат на границу с Белоруссией не только была хорошо воспринята, но и «удвоена». В результате две тысячи солдат прибудут на место в течение двух недель, заявил замглавы внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик. По его словам, такое решение принял сам министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет TVN24.



AP

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик заявил Польскому агентству печати, что вопрос размещения дополнительных военнослужащих на польско-белорусской границе обсуждался в ходе совещания комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет TVN24.

Телеканал напоминает, что на сегодняшний день поддержку польской пограничной службе на границе с Белоруссией оказывает около 2 тыс. военнослужащих, однако главнокомандующий пограничной службой выступил с просьбой направить ещё дополнительную тысячу солдат. Глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак не только дал добро, но и увеличил это число вдвое.

Вонсик рассказал, что подкрепление будет насчитывать не тысячу, а в две тысячи солдат. «Это решение было принято в ходе заседания комитета по безопасности, это решение принял министр Мариуш Блащак», — добавил замглавы МВД. Он также рассказал, что солдаты прибудут на границу в течение ближайших двух недель и окажут содействие пограничной службе в Подляском и Люблинском воеводстве.

Вместе с тем Вонсик признал, что, хотя миграционное давление на польско-белорусскую границу растёт, оно несравнимо с ситуацией, которая имела место два года назад.

По его оценкам, все попытки незаконного пересечения границы на сегодняшний день организуются и готовятся белорусскими службами. «Если бы у нас на той стороне были настоящие пограничники, а не службы контрабанды, то этих попыток пересечения вообще бы не было», — констатировал Вонсик.

На вопрос Польского агентства печати, принимали ли во внимание польские власти обращение к союзникам с целью оказания помощи в этом вопросе, замминистра отрезал, что такой необходимости нет. «Полная охрана границ сегодня относится к зоне действия польских служб», — резюмировал он.

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