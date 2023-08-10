Мнение: Куда задвинули Киндерсюрприза

Поделюсь, пожалуй, занятным наблюдением, или даже скорее впечатлением от российской медиа-действительности: куда-то запропал Сергей “Владиленыч” Кириенко, первый заместитель главы Администрации президента и типа, как всегда считалось, главный ответственный за российскую “внутреннюю политику”, что бы ни понимать под этим странным обозначением.

Так вот: поймал себя на мысли, что лысого Киндерсюрприза я как-то давно не видел. Стал вспоминать – и неожиданно оказалось, что приходится углубляться куда-то все глубже и глубже, аж в прошлый год. А это ведь резкий контраст! Прекрасно помню, что как раз в прошлом году Кириенко лез буквально из всех щелей, я только удивлялся – почему лысого мерзавца вдруг стало ТАК МНОГО? Он же вроде у нас был “непубличная фигура”?

Вот это фото, например. Оно называется “Кириенко и Аксенов вместе посетили Херсон” (кстати, получается, что незадолго до его сдачи). Фото из Газеты.ру. То есть вот такие, с позволения сказать, “события” постоянно “освещали” придворные (а иных в РФ и нет) средства массовой информации.

А где-то с начала 2023 – всё, фитилёк, похоже, прикрутили. Никаких тебе Кириенко в камуфляже на передовой. Исчез курилка. К чему бы это?

Поскольку РФ – страна примитивная, и отгадка тут должна быть простая как три рубля. Собственно, всё очевидно и так, по всем телодвижениям властей типа запретов американских фильмов – оскаровских лауреатов – из-за того, что там упоминается УЖАС. Кириенко послали, потому что В ОЧКАХ. Штафирка, звания не имеет, участковым не служил.

Посмотрите, кстати, на нынешнюю “элиту”, которая у Путина собирается, изображая “правительство”: там в очках никого нет. И не потому, что глаза здоровые, а потому что они их никогда в жизни и не напрягали. Не читали, то бишь, ничего длиннее двух абзацев в неделю. И потому Кириенко, хоть он и не меньший скот, чем они, уже не подходит. НЭ ТРЭБА!

Погнали очкарика ссаными тряпками – слишком далек он от народа.