Как правильно хранить хлеб в пакете: видеоинструкция

Развязывать тугие узлы на пакете с хлебом — то еще мучение. Однако без упаковки изделие быстро подсыхает, приходит в негодность, становится причиной разлетевшихся частичек пищи. На самом деле все проще, чем кажется. Хранить хлеб в пакете можно удобным способом, который универсален и не требует усилий.

На Youtube опубликовали видео, где дана инструкция по правильной фиксации пакета. Свободный край пакета нужно скрутить, вывернуть изнаночной стороной наружу и натянуть на хлеб. Таким образом продукт будет храниться в закрытом виде и получится без труда снова его распаковать.