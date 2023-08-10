Рупор кремлевской пропаганды: Взрыв в Сергиевом посаде

Масштабный взрыв в Сергиевом посаде, с огромным грибовидным облаком, стал не следствием прилета, как некоторые успели подумать, а следствием нарушением техники безопасности и некоего "человеческого фактора" (нельзя исключать вероятность диверсии) на складе хранения пиротехнический изделий. Идет устранение последствий взрыва и пожара. Полностью разрушен большой ангар компании "Пиро-Росс" (при этом сама компания находится в состоянии банкротства и к ней уже несколько лет были претензии по линии мин.обороны). Повреждены здания Загорского оптико-механического завода. В близлежащих домах выбило стекла. Пострадало несколько десятков человек, разбор завалов продолжается.

Сразу вспомнились схожие взрывы на подобных предприятиях и складах в Китае и Индии.

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