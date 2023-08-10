Мнение: Сапожник видел будущее. Опять!

Пролистывал свой ЖЖ за прошлый год – и внезапно обнаружил, что я, оказывается, и мятеж Пригожина предсказал – еще в ноябре прошлого года. То есть даже не сам мятеж, а его ФОРМУ – как именно он будет происходить. Ай да Сапожник, ай да сукин сын! Было это в моей заметке о восхвалениях “политологаМаркова” в адрес Пригожина и его ЧВК, которые были тогда – осенью прошлого года – в огромном фаворе. Марков там рассыпался про “вагнеров” мелким бесом, ну а я сурово комментировал, поскольку никогда об этой братии иллюзий не питал. Итак, пост от 22 ноября прошлого года:

“…дальше Марков выдает еще круче:

“ЧВК Вагнер самая крупная частная армия в мире. И самая боеспособная. И она эффективно противостоит украинской армии. Это заявил Пригожин. С ним можно согласиться. Пригожину удалось создать великолепную армию. Добровольцы все хотят служить именно в ЧВК Вагнер. Поэтому все враги России ненавидят Вагнер и мечтают политически или физически уничтожить Пригожина. И ликвидировать ЧВК Вагнер. Самую крупную негосударственную армию в мире. Круто”.

Написано так, как будто несчастный Марков каждое следующее предложение выдавливает из себя по капле, под страшным сопротивлением. Рука не пишет, клавиши не нажимаются. Но НАДО. Пишет – и сам себе не верит. Да и в самом деле, только вдуматься: “самая крупная частная армия в мире”. Промолчим уже о том, что российскими законами (!) частные армии вообще запрещены, а их содержание – уголовная статья (хотя это уже само по себе означает, что в России уже не только Конституция, но и прочие законы стали фикцией, т.е. РФ превратилась де-факто в Дикое Поле). Но сам предмет гордости каков?! “Частная армия”. А что в этом хорошего? Внутри России – огромная (самая крупная в мире!) Частная Армия. Почему? За что с нами так? С чего вдруг стране со “второй армией мира” вдруг понадобилась еще и частная армия, да еще и с воюющими в ее составе уголовниками, которых по такому случаю выпустили из тюрем?

Тут еще можно вспомнить, как в начале сам Пригожин публично оправдывал само наличие своей “частной армии из уголовников” тем, что таким образом он – добрый дядя – компенсирует отсутствие массовой мобилизации. Мол, “не хотите посылать на войну своих сыновей и мужей – тогда заткнитесь, терпите мой Вагнер”. Но теперь-то – мобилизация в полный рост, 300 тысяч призвали, о “всеобщей мобилизации” заговорили. И? А теперь-то чем оправдывается само существование “Вагнера”?

А теперь – ничем. Марков это тоже понимает… и пропагандирует как может. Если оправдать нечем – давайте просто гордиться, что она “самая крупная негосударственная”. Ну-ну. По мне, этим гордиться – все равно что радоваться, если по Москве станут ходить лесные медведи без намордника. Типа – “ура, товарищи! Москва – единственный мегаполис, по которому дикие звери свободно гуляют и делают что хотят! Нас включат в книгу рекордов Гиннеса, в которой мы уже есть как обладатели самой крупной в мире частной армии!!”

Вы скажете – круто, но где ж обещанное предсказание про мятеж, Сапожник?! А вот, чуть дальше:

“А далее Марков еще нагнетает про Пригожина:

“ЧВК Вагнер по сравнению с Азовом и Кракеном это просто гуманные джентльмены. И в этом тоже проблема. Как могут победить в неконвенциональной войне те, кто придерживается правил и гуманизма, тех, кто ведёт войну без правил и готов убивать всех?

ЧВК Вагнер пытается решить эту проблему”.

Вот, оказывается, в чем проблема “вагнеров” – гуманные они слишком. Прямо беда. Переживает Марков – самая крупная частная армия в мире на территории России, и почему-то гуманная. Непорядок. Конечно, лучше бы она вела войну без правил и убивала всех – не так ли, товарищ Марков? Правда, тогда возникает вопрос – если без правил, то что, если такая армия пойдет не вглубь Украины, а вглубь России? Она же частная, Марков. Куда захочет, туда и пойдет. А в России для уголовников – побогаче, а? И ВСУ опять же нету?” (ноябрь, 2022)

Хе-хе. Прошло чуть более полугода, и пригожинская “армия” именно это и сделала – пошла вглубь России. Я опять как в воду глядел!

Читайте Сапожника, друзья. Внимательно читайте, если хотите видеть будущее.