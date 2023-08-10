 

Рупор кремлевской пропаганды: Франция напала на Нигер

10.08.2023, 1:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Нигера обвинили Францию в нападении на нигерских военных и вторжении в воздушное пространство страны.
Франция пока не комментировала обвинения в агрессии против Нигера.

Франция напала на Нигер

Новые власти Нигера сообщили, что французские военные в Нигере напали на войска национальной гвардии Нигера, а также нарушили воздушное пространство страны (французский самолет вылетел из Нджамены в Чаде и проигнорировав диспетчеров Нигера, приземлился на территории страны. Международное право оно теперь такое. Также власти Нигера обвинили Францию в освобождении 16 джихадистов, которых планируют использовать для подрывной деятельности в Нигере.

Посольство США в Ниамее выпустило предупреждение о безопасности для граждан США.
В ЕС призывают усилить экономическое давление на Нигер, чтобы ослабить военную хунту, так как в стране уже не хватает электроэнергии и лекарств. Как и положено террористам, пытается угрожать гражданскому населению страны, о "демократии" в которой они на словах заботятся.

Уровень боевой готовности вооруженных сил и силовых структур Нигера повышен. В стране продолжают готовиться к отражению внешней агрессии.

Никаких сил ЧВК "Вагнер" в Нигере пока что не отмечается. Силы "Вагнера" сейчас развернуты в ЦАР и Мали.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Оленегорский горняк” в сухом доке Новороссиййска

09.08 / Пошли по хостелам

09.08 / Мнение: Миллион американцев хочет переехать в Россию, население стран бСССР и рождаемость в Южной Корее

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение Артема Оганова

09.08 / Мнение: Без меня меня женили

09.08 / Высокие каблуки, рубашка вокруг талии и яркая сумка: как и с чем носить комбинезон теплой осенью

09.08 / Мнение: О ходе надвигающейся катастрофы… Обвал «по всем фронтам» всё ближе?

09.08 / Врач Захарова назвала лучшее время для упражнений, чтобы “растопить” жир на животе

09.08 / Врач Строков назвал тигровые орехи “настоящим суперфудом”

09.08 / Главное – чистота. Как ухаживать за проколом для серьги или пирсинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика