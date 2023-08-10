 

“Путешествие в книжную вселенную”: что подарить учителю на 1 сентября

10.08.2023, 0:45, Новости дня
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Розы и хризантемы разлетаются в канун учебного года как горячие пирожки. Флористы в бешеном ритме выполняют заказы, чтобы каждый ученик смог принести на линейку цветочную композицию.

При этом бутоны зачастую быстро вянут, листья желтеют и от подарков учителю остается только память. Поэтому 1 сентября можно отступить от вечных традиций и вручить педагогу вещь, которая прослужит долго и даже может передаваться по наследству.

Редакция “Восток-Медиа” советует преподнести “путешествие в книжную вселенную”. Это может быть занятная профессиональная литература, чтобы учитель тоже набирался знаний параллельно с учениками. Еще можно подарить сборник рассказов, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Даже если вдруг книга не понравится, преподаватель легко сможет обменять ее путем буккроссинга. Поэтому не бойтесь ошибиться и помните, что главное — внимание. А подарок это лишь приятное дополнение в праздничный день.

Предлагаем ознакомиться с подборкой литературы о здоровье и благополучии. Корреспонденты “Дни.ру” собрали книги, которыми точно захочется поделиться.
От йоги и медитации до здорового питания и спорта — выбор за вами.


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