 

В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе

09.08.2023, 23:30, Новости дня
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Утром 9 августа на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Причиной стало несоблюдение норм безопасности хранения пиротехники на складе, помещение под который частная компания арендовала у завода.

От взрыва пострадали дома и другие здания, находящиеся в непосредственной близости от объекта. В результате случившегося погибли 56 человек. Более половины находятся в реанимации.

На территории Сергиево-Посадскго округа введен режим ЧС. Отмечается, что эта мера принята, чтобы защитить граждан, имущество и окружающую среду. Введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.


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