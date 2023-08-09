Пошли по хостелам

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09.08.2023, 23:05, Разное
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Массовые обыски в Гатчине — столице Ленобласти.


Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В городе правоохранительными органами третий день проводятся массовые обыски и проверки документов в общежитиях и хостелах. Как пояснили в СК РФ по Ленобласти, это связано с выявлением группы граждан, поставившей на поток незаконную миграцию в Россию.

Как следует из сообщения пресс-службы СК РФ по Ленобласти, группа действовала с февраля 2022 года. В настоящее время выявлено более трех тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ или вид на жительство в РФ незаконным путем. Установлены трое участников преступной группы. Один из них задержан и в настоящее время дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, до 7 лет лишения свободы).

Напомним, что

с началом специальной операции в Украине в феврале 2022 года большинство регионов России, в том числе и Ленобласть, объявили об облегченной регистрации для лиц, приезжающих из Украины.

Однако в СК «Новой» заявили, что деятельность преступной группы, которую выявили сотрудники следкома, никак не связана с Украиной.

— Незаконные мигранты никакого отношения ни к Украине, ни к спецоперации не имеют, — заявили в СК. — Дело касается выходцев из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Никак это не связано и с тем, что Гатчина стала административным центром Ленинградской области. Это произошло в апреле нынешнего года, а группа действовала с февраля прошлого. Пока идет следствие, более подробно сообщить ничего не можем.

В Управлении федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что после февраля 2022 года число заявлений на предоставление гражданства РФ увеличилось. Поэтому сотрудники территориальных управлений ФМС не всегда способны тщательно проверять заявления.

В то же время, вызывает некоторое удивление количество незаконных мигрантов, которые смогли получить документы всего за год.

Для Гатчины с населением 85 тысяч человек появление трех тысяч новых резидентов, выходцев из Средней Азии, не могло пройти незамеченным. Но жители никакого наплыва мигрантов не заметили.

— Именно после 24 февраля 2022 года нам стало гораздо проще получить не временную регистрацию и временное разрешение на работу, а именно российское гражданство, — рассказал «Новой» уроженец Узбекистана Рашид М. — Связано ли это со спецоперацией или просто совпадение, сказать не могу. А то, что более трех тысяч мигрантов документы получали именно в Гатчине, так это вполне объяснимо. Еще с 90-х годов так было: в каком территориальном отделе есть «свой» человек, готовый за деньги в обход официальных заморочек сделать документы, туда и идут. Я уверен, что большинство тех, кто документы в Гатчине получал, даже не знают, где она находится.

О том, был ли замечен в связях с преступной группой сотрудник ФМС РФ, следственный комитет по ЛО не сообщает.

Максим Леонов,
специально для «Новой»

Источник: Новая газета


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