Мнение: Миллион американцев хочет переехать в Россию, население стран бСССР и рождаемость в Южной Корее

1. Простые американцы, уставшие от радужной, расовой и прочих граней повесточки, миллионами мечтают переселиться в страну истинной свободы, где уважают традиционные человеческие ценности, то есть в Россию. В Госдуме недавно прошёл разговор с американцами, желающими к нам переехать, но столкнувшимися с бюрократическими и иными препонами. Цитирую характерные реплики (ссылка):



В 2021 я принял православие, меня крестили Николаем, – объяснил мистер Шорс. – Мне 45, я работаю в IT системным администратором и обучаю инжинирингу новое поколение. И очень хочу переехать в Россию. Моя жена и я в ужасе от ситуации в США. У нас везде пропаганда гомосексуализма. Наших детей обучают этому в школе. Невозможно этого избежать даже обучаясь или работая удаленно. С первых дней работы спрашивают ориентацию, заставляют подписать бумагу против дискредитации ЛГБТ. Какая разница какая у меня ориентация, если я просто чиню компьютеры? Мне, как христианину, тяжело с этим справиться. А за отрывок из Библии могут уволить. Америка стала глубоко анти-христианской.

По моим подсчетам не меньше 1.000.000 людей из США готовы переехать в к вам, – говорил американец Чарльз Баусман. – Может даже больше! 1% людей точно, а в Америке 340 миллионов живет. Я знаю, это хорошие, порядочные, трудолюбивые люди. Нормальные! Мне 58. Раньше Америка была раем для людей среднего класса. Но все это уничтожено. Именно белый мужчина со средним достатком теперь тут крайний. Вы не представляете, что творится! Даже женщину нормальную трудно найти.

Я чуть не подох в этой Америке. Почему этому пиару про эмиграцию из России не противопоставляется ничего? Вот люди и уезжают уже 100 лет. Но они же не понимают, что их там ждет.

Если бы был простой и понятный путь, мы бы переехали в Россию, – говорил 44-летний айтишник, отец 7 детей. – Мы с женой уже изучили все страны, Россия – единственная в мире, где мы хотим жить и умереть. Просто жить, работать, ходить в церковь и воспитывать детей.

Известный журналист Тим Кёрби, у которого на получение российского гражданства ушло аж 12 лет, объясняет, почему так сложно переехать из США в Россию:

– Легальных пути два – иметь русские корни, иметь русскую жену. Всё! Но даже с таким бэкграундом будет не просто. Путь в Россию лежит через миграционную службу и «прекрасный» центр «Сахарово». И этот путь сложный, раздражающий, непонятный и без гарантий. Бюрократия в России, как колючая проволока! Но одинокие еще могут жениться он-лайн на русских. А другим американцам что делать? Семьям с детьми! Многие такие хотят переехать. Мне знаете сколько писем пишут? Путь сюда им вообще как будто отрезан… <…>

– Почему Россия не проводит селекцию и не набирает в свою «команду» лучших игроков? Это же возможно! Вот вроде есть программа по привлечению высокоинтеллектуальных людей, но где посмотреть вакансии? Нигде! Да, вы просто расскажите американцам, что можно через телефон оформить статус «самозанятого» и платить всего 4% налогов. Это же рай, налоговый рай! Знаете, сколько приедет человек!!! Мозги могут течь в Россию, но тут большая бюрократическая дамба! Это парадокс – чтобы иммигрировать в Россию, надо жить в России! Мне многие пишут, как быть? С чего начать? Я не знаю, что отвечать! Сам использовал эти, как их, музейки, лазейки. Говорю всем, берите билет, приезжайте. Что-нибудь придумается, тут всё так работает.

Полагаю, в действительности были бы рады навсегда переселиться в Россию даже не миллион и не несколько миллионов американцев, а десятки миллионов. Просто одни не готовы куда-либо переезжать в принципе, в силу возраста и иных причин, даже несмотря на то, что разочаровались в Америке.

Большинство же пока ещё пребывает в информационном коконе, искусно сплетённом американскими СМИ, согласно которым Россия – это нищий тоталитарный снежный Мордор, в котором нет и не может быть ничего хорошего, а отнюдь не лучшая в мире страна для людей западной культуры, сохранивших приверженность традиционным ценностям.

2. Видео-таймлайн на Дзене, в котором показано, как менялось население стран бывшего СССР с 1991 по 2023 год (ссылка). Вот цифры по состоянию на 1991:





А вот на 2023:

В 1991 крупнейшей по населению после России страной СНГ была Украина. Разница по численности граждан России и граждан Украины составляла менее чем 3 раза.

К 2023 население России выросло на 3 миллиона, а население Украины сократилось на 23 (и это по оптимистичной оценке). Разница теперь более чем в пять раз, причём дальше она явно будет усиливаться. Место второй по населению постсоветской республики прочно занял Узбекистан, население которого за 32 года выросло на 70%, а ещё через несколько лет может и вовсе удвоиться относительно 1991 года.

После окончания СВО, даже если на карте останется государство Украина, оно уже никогда не будет иметь такого демографического, экономического и политического веса, как ранее. А основной фокус внешней политики России сместится в Азию – не только в глобальном масштабе (разворот уже произошёл в прошлом году), но и конкретно на постсоветском пространстве.

3. Ролик, в котором русскоязычная жительница Кореи рассказывает про причины низкой рождаемости в Южной Корее. Можно смотреть на скорости 1,5, там всего несколько минут (ссылка):

На мой взгляд, катастрофа Южной Кореи заключается в двух факторах. Первый: классическая трагедия общих ресурсов. Каждый надеется, что на пенсии его будут кормить чужие дети. Второй: американская повесточка, которая представляет детей как что-то ужасное, мешающее «жить для себя».