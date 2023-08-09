 

Мнение: Без меня меня женили

09.08.2023, 22:20, Разное
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Очень темная и, если уж называть вещи своими именами, зловещая история с этим Нигером. Табличка вверху – это типа “результаты опроса общественного мнения”, проведенного на улицах с жителями этой африканской “республики”. Конечно, безмозглых “патриотов” эта табличка бесконечно обрадует – дескать, вот какой высокий авторитет у РФ в мире, даже в никому не известном Нигере ее чтят чуть ли на порядок больше, чем Францию с Китаем…

Но нормального человека такой “авторитет” может только навести на тяжелые раздумья. Как это могло случиться? Ведь бедовая РФ, понятно, ничего никогда для Нигера не делала, среди россиян о самом существовании Нигера догадывается максимум 10-15% населения, и то в основном релоканты (у них чуть повыше уровень образования).

И тут на тебе – 60%! ЗНАЧИТ, в Нигере кто-то интенсивно вдалбливал местному населению эту самую “надежду на Россию”, “Россия придет и спасет” и прочую чухню. Причем делал это не один день и даже не один месяц, а долго и целенаправленно, ведь продолбить настолько глубокую дорожку в девственных мозгах нищих африканцев быстро никак не получится.

Сюда же – фотографии с митингов в Нигере, на которых внезапно у протестующих негров РОССИЙСКИЕ флаги, причем в изобилии и хорошего качества. Т.е. это не сами местные их пошили, разорвав на себе разноцветные рубашки, там явное фабричное производство. Кто и зачем в Нигере (!) шил российские флаги поточным способом??

И это всё притом, что у нас тут, в РФ, тема Нигера появилась в СМИ совсем недавно, буквально 1-2 недели назад?

Словом, очередная дебильная спецоперация. Кто-то где-то опять решил в очередной заднице мира почистить Россией себе ботинки (не самому же в дерьмо соваться). Удивляет одно – это ж уже не 2015 год и не Сирия. В 2015 году РФ еще пыжилась изо всех сил, считая себя “на пике могущества”, “второй армией мира”, и Путин не стесняясь что-то там плел про “учения в обстановке, максимально приближенной к боевой”, и что “на Сирию мы тратим не больше, чем обычно тратим на учения нашей непобедимой армии”.

На репутацию страны, понятно, им всегда было плевать – и тогда, и сейчас. Но 2023-й – это, мягко говоря, не совсем 15-й. РФ не таясь готовят чуть ли не к всеобщей мобилизации, караул-караул, “войск не хватает” и т.п. И тут вдруг нате вам – РФ, оказывается, давно (!) готовилась немножко поспецоперировать в центре Африки, хрен знает в каком отдалении от своих границ.

Вытирают ноги об российских супермаршалов? Проблемы белых негров шерифа не волнуют? Сказали спецоперировать – спецоперируйте? Похоже на то.

Но КТО это делал и, главное, ЗАЧЕМ?? И за каким хреном это всё России?

Кстати, Disdain for Democracy на табличке означает “Презрение к демократии”.

Источник: Размышления вольного социолога


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