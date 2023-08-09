Высокие каблуки, рубашка вокруг талии и яркая сумка: как и с чем носить комбинезон теплой осенью

Если вы ищете базовую вещь для своего осеннего гардероба, то не прогадаете, выбрав комбинезон. Эта универсальная одежда отлично сочетается с разными элементами, позволяя создавать интересные образы на разные случаи жизни.

Как и с чем носить комбинезон осенью

Для прохладного утра сформируйте образ из комбинезона и белого вязаного джемпера. Дополните балетками и рубашкой, повязанной вокруг талии. Дополните яркой сумкой для завершения образа.

Кстати, комбинезон – это необязательно брюки или шорты. Юбки также актуальны этой осенью.

Вы удивитесь, но комбинезоны прекрасно сочетаются с пальто и тренчами. Это органическое слияние классики и повседневного стиля.

Для вечеринки или прогулки сочетайте комбинезон с укороченным ярким топом. Получится легкий непринужденный образ, который следует украсить женственными деталями.

Вы не ошибетесь, дополнив комбинезон полосатой футболкой. Этот контрастный комплект подходит абсолютно всем.

Чтобы разнообразить свой осенний гардероб, выбирайте комбинезоны и топы ярких оттенков. Клетчатый, в горошек, украшенный цветами – каждый вариант по-своему красив.

Может показаться странным сочетать комбинезон с обувью на высоких каблуках. Но поверьте, что окружающие будут в восторге от такого образа.