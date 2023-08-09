Мнение: О ходе надвигающейся катастрофы… Обвал «по всем фронтам» всё ближе?

Скоро осень, за окнами — август… Роковой для России месяц. И сводки намекают, что в этом году «августовское проклятье» имеет неплохие шансы сбыться.

Но как быстро всё переменилось. Ещё недавно — «Ура, мы ломим, гнутся шведы». А теперь прежние герои — сами под огнём. И те, кто их превозносили, начинают потихоньку проклинать.

Посмотрим на объективные цифры.

Недавнее повышение ключевой ставки Банком России не помогло. Курс доллара к рублю стремительно приближается к трёхзначным показателям.

На этом фоне совсем не вызывает удивления, что #население России теряет оптимизм. Растут инфляционные ожидания, да и наблюдаемая #инфляция уже кратно превосходит официальные данные.

Медианная оценка наблюдаемой инфляции (рост цен за последние 12 месяцев) поднялась с 14.5 до 16.0%, по данным авторитетного ТГ-канала MMI, а медианная оценка ожидаемой инфляции (рост цен в следующие 12 месяцев) повысилась с 15.9 до 17.8%. А ведь ещё каких-то пару месяцев назад этот показатель составлял всего лишь 11.8%.

Ну и самое интересное.

ЦБ РФ дал оценку счёта текущих операций за июль и уточнил данные за второй квартал. Новые цифры оказались выше: так квартальный профицит торгового баланса повышен с 24.1 до 26.8 млрд долл., профицит счёта текущих операций – с 5.4 до 8.6 млрд долл. Профицит текущего счёта за 7 месяцев в размере 25.2 млрд долл. – это почти годовой #прогноз ЦБ (26 млрд долл.). Российская #нефть неплохо продаётся за рубежом, принося валюту и доходы, несмотря на «потолок».

При таких раскладах, катастрофы, случившейся с российской валютой, не должно было быть. Её обвал не связан ни с торговым балансом, ни с экономическим кризисом: в этом году ожидается рост ВВП России, ни с какими-то иными процесами в деловой сфере. Только лишь с бегством денег.

Но что это за гигантский «отток капитала», обваливший #рубль, остаётся только гадать. Объективных данных нет.

Однако если нет понимания, что происходит, то и нет эффективного противодействия. А это значит, финансовая #катастрофа может углубляться и усугубляться. Процесс в данном случае куда опаснее сухих цифр в моменте.

Ещё хуже, если будут выбраны неверные меры, чтобы остановить обвал рубля. У ЦБ, по сути, только один инструмент — рост учётной ставки. Но он грозит отправить в нокаут всю российскую экономику. Тем более, что и бюджет в глубоком дефиците, а значит компенсаций из него ждать не приходится. Риск экономического коллапса возрастает.

А что ещё может также резко и внезапно обвалиться?

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