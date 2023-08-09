 

“Я долго ждал этого момента”: Роман Костомаров начал бегать с новыми “ногами”

09.08.2023, 21:03, Новости дня
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Роман Костомаров уже несколько месяцев учится жить и передвигаться с помощью протезов. Фигурист учится заново двигаться, и, судя по всему, сдаваться не намерен. На этот раз он начал бегать с новыми “ногами”.

“Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента”, – поделился Костомаров.

На видео спортсмен выглядит абсолютно счастливым, ведь у него получилось преодолеть несколько метров на протезах, на которых надеты кроссовки. При этом на фоне слышны предостережения врачей: они просят Романа Костомарова так сильно не торопиться.

Напомним, в начале года спортсмен попал в больницу с тяжелой пневмонией. Организм не справлялся, поэтому медики подключили фигуриста к аппарату ИВЛ. Роман Костомаров пережил кому. Также из-за болезни у него начался некроз тканей, врачам пришлось ампутировать стопы и кисти.

Россияне буквально молились за Костомарова. К счастью, фигурист смог победить болезнь, и теперь, судя по всему, настроен вернуться в спорт. Татьяна Навка уже намекнула, что верит в своего партнера по льду: однажды они обязательно снова станцуют.

Несмотря на непростую ситуацию, Роман Костомаров сохраняет бодрость духа. Он даже умудряется шутить над отсутствием конечностей.


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