 

Врач Захарова назвала лучшее время для упражнений, чтобы “растопить” жир на животе

09.08.2023, 20:01, Разное
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Вопрос избавления от лишних килограммов в области живота остается актуальным для многих. Подобный жиросжигающий квест зачастую мечтают выполнить как мужчины, так и женщины. Все мы знаем, что жир на животе – это не только вопрос эстетики, но и здоровья. Врачи предупреждают о вреде висцерального жира, окружающего органы, так как он может вызывать серьезные проблемы, включая высокое кровяное давление и даже сердечные заболевания.

Научные исследования утверждают, что оптимальное время для тренировок, направленных на уменьшение жира на животе, может различаться для мужчин и женщин. Эксперты выяснили, что есть интересные различия в том, когда каждый из полов достигает наилучших результатов.

В свете этих исследований стало известно, что утренние тренировки оказывают наибольшее воздействие на сжигание жира у женщин. Подъем с рассветом и занятия спортом могут содействовать активному жиросжиганию в женском организме. Согласно отчету, утренняя физическая активность способствует снижению веса и артериального давления, а также положительно влияет на общее самочувствие и чувство сытости.

С другой стороны, исследование показало, что мужчины достигают наилучших результатов в сжигании жира на животе, занимаясь спортом вечером. Такие тренировки способствуют укреплению мышц, повышению выносливости и общей работоспособности. Это может быть связано с биологическими часами, гормональными различиями и циклом сна-бодрствования.

Важно понимать, что выбор времени для занятий спортом должен зависеть от индивидуальных возможностей и расписания каждого человека. Профессиональные и личные обязанности могут ограничивать свободное время для физических упражнений. Однако независимо от этого важно сохранять активный образ жизни.


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