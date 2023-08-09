 

Врач Строков назвал тигровые орехи “настоящим суперфудом”

09.08.2023, 20:00, Разное
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Клубни тигрового ореха, независимо от своего названия, представляют собой необычную и питательную добавку к рациону. Обладая вкусом, близким к традиционным орехам, они оказывают сильное воздействие на организм благодаря высокому содержанию клетчатки. Именно поэтому тигровый орех может стать вашим надежным спутником в похудении и поддержании балансированной диеты.

По словам доктора-нутрициолога Игоря Строкова, важность клетчатки заключается в поддержке чувства сытости и стимулировании пищеварения. Именно поэтому данные орехи помогают справиться с желанием к перееданию и способствуют потере веса. Они также богаты другими полезными веществами, включая важные минералы, такие как калий, магний и кальций, которые особенно важны для спортсменов, поддерживая работу мышц и сердца.

Одним из ключевых преимуществ тигровых орехов является их низкая калорийность: всего 370 ккал на 100 грамм продукта. Это существенно меньше, чем в случае обычных орехов, что делает их отличным выбором для тех, кто стремится к снижению калорий в рационе. Тем не менее, они остаются ценным источником жиров, включая ненасыщенные жирные кислоты.

Тигровые орехи также могут прийти на помощь тем, кто сталкивается с аллергией на обычные орехи. По вкусу они напоминают обычные, но не вызывают таких реакций, так как относятся к другому роду.

Использование тигровых орехов в кулинарии разнообразно. Они прекрасно сочетаются с йогуртом и могут стать интересным ингредиентом для смузи. Тонко помолотая мука из тигровых орехов подходит для выпечки хлеба и десертов. Обжаренные орехи и хлопья из них служат замечательным гарниром, а также востребованы в веганской кухне.


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