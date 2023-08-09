Главное – чистота. Как ухаживать за проколом для серьги или пирсинга

Мысль о том, чтобы сделать новый пирсинг и украсить свое тело еще одной милой деталью, всегда очень волнительна. Но всегда нужно учитывать, что прокалывание кожи – серьезная манипуляция. Чтобы процесс заживления прошел без лишних осложнений, нужно правильно ухаживать за пирсингом.

Регулярно очищайте область прокола

Главное в успешном заживлении свежего пирсинга – гигиена. Ни в коем случае не прикасайтесь к этому месту грязными руками. Кроме того, нужно регулярно очищать и обеззараживать прокол, обрабатывая его хлоргексидином или солевым раствором.

На время заживления пирсинга избегайте горячих ванн, пользуйтесь мылом без отдушек и старайтесь почаще менять постельное белье. Если вы прокололи губу или язык, используйте жидкость для полоскания рта после каждого приема пищи и обязательно чистите зубы два раза в день.

Не снимайте украшение

До тех пор, пока область прокола не заживет, избегайте того, чтобы снимать или менять украшение. Слишком раннее удаление может привести к зарастанию прокола. А смена серьги может привести к инфицированию. Поэтому просто иногда аккуратно прокручивайте пирсинг.

О том, что процесс заживления полностью завершен, вы узнаете по отсутствию выделений и покраснений. Серьга будет прокручиваться легко, не застревая и не прилипая.

Не забывайте о том, что разные участки заживают с разной скоростью

Время заживления во многом зависит от области, где вы сделали пирсинг. Например, быстрее всего заживает язык (1-2 месяца), так как в этом месте очень сильный кровоток, ускоряющий регенерацию тканей. На заживление мочки уха обычно уходит примерно шесть недель, в то время как ушному хрящу или пирсингу носа может потребоваться от шести до 12 месяцев, а пупку – от девяти до 12 месяцев. Будьте готовы придерживаться мер предосторожности на протяжении этого времени.

Избегайте чрезмерного давления на пирсинг

Очень важно не травмировать область прокола. С этой целью старайтесь не совершать никаких манипуляций с кожей (растягивать, сжимать, скручивать и так далее). Если пирсинг сделан в области пупка, следует избегать тесной одежды и физических нагрузок.

Обратитесь к врачу в случае тревожных симптомов

Если покраснение долго не проходит, кожа вокруг пирсинга горячая, а также появились сильные выделения, это тревожные звоночки. Не надейтесь на то, что все пройдет самостоятельно, а обратитесь к врачу, чтобы исключить инфекции и принять определенные превентивные меры, которые помогут подавить воспаление.