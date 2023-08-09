Бильярд, гольф, покер, боулинг, караоке: в Минпросвещения назвали дисциплины ЕГЭ для московских школьников

Министерство просвещения разрешило московским школьникам, помимо обязательных предметов – математики и русского языка, – сдавать в ходе Единого государственного экзамена иные дисциплины на выбор. По инициативе департамента образования Москвы в число таких предметов войдут: бильярд, гольф, покер, боулинг, караоке.

«Дело в том, что московские школьники изучали немного иные предметы. Будет несправедливо не предоставить им возможность продемонстрировать свои успехи в этих дисциплинах, – считает замминистра просвещения Семён Горчаков. – Возможно, в будущем при появлении соответствующей инфраструктуры ребятам из регионов тоже представится возможность заниматься гольфом в школе».

В министерстве уже начали составлять список экспертов для составления и проверки заданий по новым предметам. В их число войдут мастера спорта, народные и заслуженные артисты и лучшие каталы страны. Столичным школьникам оставили возможность сдавать и привычные предметы по желанию: физику, химию, иностранные языки и другие.

«Ещё неизвестно, какие задания легче выполнить – решить уравнение, написать сочинение без ошибок или попасть в лунку или ноты», – заключил Горчаков.

—