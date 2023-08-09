 

Interia – Эстония не пойдёт по стопам Литвы и Латвии — массовой депортации россиян не будет

09.08.2023, 19:24, Новости дня
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В отличие от радикальных шагов соседних Вильнюса и Риги, Таллин принял решение не устраивать массовых депортаций россиян и белорусов. Одновременно эстонские власти предупредили, что потенциально опасные лица останутся под контролем местных спецслужб, пишет Interia.


АР

Правительство в Таллине приняло решение в отношении вопроса массовых депортаций граждан РФ и Белоруссии. Эстония решила не следовать примеру соседних Латвии и Литвы и лишь оставить потенциально опасных лиц под контролем спецслужб, пишет Interia.

Портал отмечает, что в этом деликатном вопросе эстонцы также делают ставку на проверку ими владения эстонским языком. Его знание придётся продемонстрировать при подаче заявления на продление вида на жительство. От этой обязанности освобождены пожилые люди и дети, которые проходят обучение в эстонских школах.

Представители также ясно заявляют, что они не станут вводить дополнительных анкет. «На самом деле она не даёт настоящего представления об этих людях, которые могут быть опасны», — заявил глава МВД страны Лаури Ляенеметс. «Эти люди очень сильны во лжи и умеют отвечать таким образом, как мы хотим это услышать или увидеть в анкете», — добавил министр. Одновременно он подчеркнул, что пророссийские лица будут по-прежнему находиться под контролем эстонской полиции безопасности.

Interia напоминает, что на прошлой неделе Литва приняла решение о депортации 910 белорусов и 254 россиян. На основании ответов на конкретные опросы они были определены в качетве угрозы безопасности страны. Портал также напоминает о резком шаге Риги. По предварительной информации, в сентябре около 6 тыс. россиян получат письмо с требованием покинуть страну ввиду того, что они не предприняли соответствующих мер с целью получения вида на жительство.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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