Возможно, это был порох

У стен взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде собираются родственники работников, не выходящих на связь.

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. На роликах, снятых местными жителями почти сразу после произошедшего, виден растущий вверх гриб темно-серого дыма.

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. В соседних с заводом жилых домах и школе выбиты десятки окон вместе с рамами. На 14 часов (по московскому времени) известно о 52 пострадавших. Шесть человек находятся в реанимации. Под завалами еще могут быть люди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. При этом утром телеграм-каналы писали, что взрыв мог быть результатам атаки беспилотников. Однако Воробьев настаивает, что версия об атаке БПЛА оперативными службами «не подтверждается».

«Новая» собрала главное, что известно о случившемся.



Последствия взрыва на территории Загорского завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Фото: соцсети

«У Ольги Анатольевны кабинет — все…»

Первые сообщения о взрыве в Сергиевом Посаде поступили около 11 утра, телеграм-каналы опубликовали несколько роликов местных жителей, на которых был виден нарастающий серый гриб из дыма. У автомобилей, припаркованных на соседних улицах, сработала сигнализация. «В 10.30, 10.45, где-то так, прогремел очень сильный взрыв. Была очень мощная ударная волна, так что и шкафы, и окна, все затряслось, с полок все попадало. Вот этот мощный столб дыма. Звуки скорых, звуки пожарных машин, полиции. Утро началось не очень хорошо», — приводит телеграм-канал «Осторожно, новости» слова жительницы Сергиева Посада.

«Дом как будто ходил ходуном. Я живу на 15-м этаже. Было очень страшно. В такой момент не знаешь, что делать, куда бежать», — рассказывает другая местная жительница на видео телеграм-канала SHOT.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла, частично поврежден спорткомплекс «Луч» — там также выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. Полностью разрушено несколько зданий на территории завода. Телеграм-каналы опубликовали ролик из школы, расположенной рядом с местом взрыва. На видео: большие оконные рамы вырваны «с корнем» вместе со стеклами, теперь они лежат на как-то уцелевших деревянных партах. Шкаф сложился и упал на середину комнаты, придавив вентилятор. Потолок частично разрушен — потолочные плиты разъехались, отделка посыпалась. За кадром — женский голос: «Мы живы, слава богу… […] У Ольги Анатольевны кабинет-то — все…»

Около 14 часов Андрей Воробьев пояснил журналистам, что людей, в числе которых преимущественно работники завода, продолжают искать под завалами, а число пострадавших увеличилось до 52 человек, они доставлены в районную больницу Сергиева Посада: «Сверяются со списками людей, которые вышли на смену. Так определяют тех, которые могут находиться под завалами».

Известно, что шесть человек поступили в реанимацию с ожогами и черепно-мозговыми травмами. У других пострадавших — осколочные и рваные раны головы, ног, рук, спины.

Белый гриб после взрыва

Подмосковные власти заявили, что взрыв произошел на складе пиротехнических изделий. Помещение арендовала компания «Пиро-Росс». Однако ее директор Сергей Чанкаев утверждает, что взрыв случился на соседнем складе, где хранились металлические трубы: «Взорвался механический склад. Там ни людей, никакой пиротехники, даже забытой, быть не может», — пояснил он в комментарии «Московскому комсомольцу». По информации издания, на складе хранились фейерверочные стволы, которые используют при запуске салютов. ТАСС пишет, что фирма «Пиро-Росс» в 2023 году была признана банкротом. А общая сумма задолженности в исполнительном производстве составляет почти 2 миллиона рублей — по штрафам, по выплатам заработной платы, по судебным издержкам.

В экстренных службах заявили, что причиной взрыва стал «человеческий фактор». Директор компании Сергей Чанкаев доставлен на допрос в Следственный комитет.

Бывший работник «Пиро-Росс» рассказал изданию «Подъем», что также считает причиной взрыва человеческую ошибку:

«Они делали фейерверки в интересах Минобороны, их элементы хранили где попало. Взорвался там порох, потому что видели белый гриб сразу после взрыва, куча белого дыма, это оружейный порох, потом пошел черный дым. Легко верится в версию с человеческим фактором, ну точно не беспилотник, как некоторые говорят».

SHOT также пишет, что взрыв, по словам очевидцев, произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ — когда рабочие начали разгружать грузовик, который заехал на территорию завода. Об этой версии также упоминает и Baza.

«Начальство молчит»

Тем временем родные пострадавших и тех, кто не выходит на связь, собираются возле завода. SHOT опубликовал видео с женой одного из работников фирмы «Пиро-Росс» — водителя Михаила Ныркова.

«Никто ничего не говорит. Пострадавших увозят». На вопрос корреспондента: «А муж на связь не выходит, да?» — гражданка отвечает: «И никто не видел его. И в пострадавших нет». «А начальство?» — «Молчит. Просила, молчит. Не сказали ничего […] Он [муж] как раз был в гараже, в 12 часов должен был начальника везти, ну, как он сказал. Он был там, сейчас на связь не выходит. […] Значит, все так плохо».

Татьяна Васильчук,

спецкор

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