Мнение: Без беспилотников

В Сергиевом Посаде, на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) что-то взорвалось. Пострадало 56 человек, 30 – в больницах, из них шетеро – в реанимации, 26 получили помощь в травмпункте. Одна из пострадавших, 45-летняя женщина, получившая ожоги 100% тела, умерла. По информации, озвученной главой региона Андреем Воробьевым, под завалами могут находиться пять человек.

По словам того же Воробьева, взрывной волной в зданиях, расположенных близ эпицентра взрыва, выбило стекла. Окна повреждены в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, в спорткомплексе «Луч». Также частично разрушены школы № 19 и № 21, магазин. Из-за взрывной волны повреждены 38 многоквартирных домов, власти получили обращения о выбитых стеклах примерно от 100 жителей, рассказал глава региона. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях.

Совпало, что сегодня утром была отражена атака нескольких беспилотников на Москву.

Воробьев говорит, что версия о том, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, пока не подтверждается.

Ну и хорошо, что это был не беспилотник…. Это, конечно, скверно, но хорошо, что склад пиротехники сам взорвался, а не в результате теракта. Страшно представить, какие могли бы быть разрушения, и сколько жертв могло быть в Сергиевом Посаде, если бы к городу прорвались беспилотники.

Фотографии отсюда и отсюда

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