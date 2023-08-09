 

Take-Two намекнул на выход GTA 6 в начале 2025 года

09.08.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Take-Two Interactive дала подсказку о том, что следующая глава знаменитой игры Grand Theft Auto, разрабатываемой студией Rockstar Games, может увидеть свет не позже начала марта 2025 года. Соответствующий намек содержится в новом финансовом отчете представителя издателя.

Согласно документу, отражающему результаты первого квартала финансового года 2024 (с апреля 2023-го по март 2024-го), в компании Take-Two подтверждают высокие ожидания от предстоящего фискального года, называя его “значительным переломным моментом” для организации.

“Мы ожидаем, что наш бизнес переживет важный поворот в финансовом году 2025, и это будет сопровождаться достижением новых рекордных показателей операционной эффективности”, – подчеркнула в своем отчете финансовый директор Лейни Голдштейн.

Доходы, полученные от внутриигровых покупок Grand Theft Auto Online, продаж Grand Theft Auto V и игры NBA 2K23, превзошли ожидания компании. В отчете Take-Two напрямую не утверждается, что рекордный финансовый год 2025 будет связан исключительно с выпуском GTA 6. Тем не менее фанаты и инсайдеры уверены, что именно этот проект может вызвать такие высокие ожидания у издателя.

Если предположения верны, то Grand Theft Auto 6 может появиться в продаже с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Ранее студия Rockstar официально подтвердила активное развитие проекта в феврале 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Депрессия может быть следствием эндометриоза

09.08 / Скандалы: Социолог Максим Шугалей рассказал, как Евгений Пригожин вытащил его из ливийского плена

09.08 / В Казахстане приостановлена деятельность местного домена компании “Яндекс”

09.08 / В Совфеде предложили прекратить платить пенсии бывшим работникам коммерческих организаций

09.08 / Панин “слил” интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи

09.08 / Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова

09.08 / Над марсом поднялся вертолет

09.08 / Иван-чай

09.08 / Мнение: Мы больше не верим в злые сказки про отсталую Россию

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Юанизация внешней торговли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика