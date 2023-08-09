 

“Хохот скотоподобной публики”: заявлено о триумфе Собчак

09.08.2023, 18:33, Новости дня
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На черном пиаре звезда сделала себе имя, поэтому регулярно берет интервью у героев, с которыми многие ее коллеги ни за что бы не стали иметь дело. Но Ксения Анатольевна женщина не брезгливая. Диапазон тем, которые Собчак поднимает в работе, кажется безграничным.

Телеведущий Отар Кушанашвили ознакомился с материалом, где светская львица обсуждает с Алексеем Паниным омерзительные и постыдные вопросы как социальной, так и личной жизни. В новом выпуске ютуб-шоу “КАКОВО?!” коллега оценил служебную деятельность Ксении Собчак в попытке удовлетворить интересы аудитории.

“Это интервью — зеркало, в которое мы все смотримся, потерявшие лоск и уверенность в том, что мы люди. Собчак фиксирует эту картину замогильного состояния умов”, — провозгласил Кушанашвили.

По словам ведущего, Алексей Панин очень одинокий и глупый человек. А Ксения Собчак им якобы удачно воспользовалась для достижения цели. Триумф налицо.

“Это победа команды Собчак. Чем тошнотворнее, тем лучше. Она слышит редактора в одном ухе, а во втором — хохот скотоподобной публики. Собчак Панин был нужен, чтобы показать, до какой степени все это построено на фальши, лицемерии, клоунаде и гомосексуальных связях”, — отметил журналист.


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