 

Скандалы: Социолог Максим Шугалей рассказал, как Евгений Пригожин вытащил его из ливийского плена

09.08.2023, 17:36, Разное
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Социолог Максим Шугалей заявил, что он никогда не сотрудничал с ГРУ, и всегда вел деятельность напрямую с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным

Он рассказал о своем опыте в личном Telegram-канале. Шугалей отметил, Евгений Пригожин помог ему как можно скорее выйти из ливийской тюрьмы. По его словам, если бы не глава ЧВК «Вагнер», то ни одна силовая структура России не попыталась бы его освободить.

«Я никогда не работал на ГРУ, я работал на Пригожина, и хочу отметить, что он тоже никакого отношения к ГРУ не имел. И, действительно, именно он вытащил меня из тюрьмы, иначе я бы там торчал до сих пор.  Если Вы обратили внимание на события 23-24 июня 2023 года, то они были связаны с тем, что ЧВК «Вагнер» хотели видеть в ГРУ, а «вагнера» не хотели этого», — заявил социолог.

Напомним, в 2019 году социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан попали в ливийский плен. Их подозревали во вмешательства в парламентские и президентские выборы Ливии. Шугалея и Али Суэйфана заключили под стражу в тюрьме «Митинга», известную своими нечеловеческими условиями для заключенных, а также нарушениями прав человека и пытками. Их освободили только спустя полтора года – 10 декабря 2020 года. На основе этой истории было снято несколько фильмов.

Илья Орешкин


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