В Казахстане приостановлена деятельность местного домена компании “Яндекс”

Работа местного домена российской компании “Яндекс” была временно приостановлена в Казахстане. Как пишет Tengrinews, соответствующее сообщение обнародовано министерством цифрового развития страны.

Пользователи в Казахстане столкнулись с определенными трудностями в доступе к сервисам “Яндекса”. С утра 9 августа доменное имя www.yandex.kz не функционирует на аппаратно-программных комплексах вне границ Казахстана.

По заявлению представителей пресс-службы “Яндекса”, домен yandex.kz был снят с регистрации местным регистратором.

На текущий момент, по данным ТАСС, все сервисы “Яндекса” в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Отмечается, что ведется диалог с регулирующим органом для выработки мер для соответствия с законодательством Республики Казахстан.