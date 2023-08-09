В Совфеде предложили прекратить платить пенсии бывшим работникам коммерческих организаций

В Совете Федерации предложили внести изменения в порядок выплаты пенсий – эта мера должна стать «логичным следующим этапом» после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Обсуждаемый проект реформы предполагает, что со следующего года официально выйти на пенсию смогут только государственные и муниципальные служащие, военные и представители спецслужб, а также сотрудники ОПК и других бюджетных организаций.

– Мы говорим о людях. которые много лет работали не на государство, а на себя, любимых. Они обеспечивали себя и лично своё будущее в коммерческих компаниях, – говорит сенатор Борис Глебин. – Почему теперь о них должно заботиться государство? Вот эти коммерческие компании пусть им пенсии и платят, если захотят.

Народные избранники подчёркивают: граждане по-прежнему имеют право самостоятельно откладывать денежные средства на счетах в государственных банках, а также использовать негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, речь идёт не о нарушении прав, а о восстановлении справедливости и «наведении фокуса в сфере отношений государства, граждан и частного бизнеса».

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