Над марсом поднялся вертолет

Во вторник, 30 марта 2021 года, маленький вертолет Ingenuity совершил свой второй полет над поверхностью Марса. Этот исторический момент отмечает новую эпоху в исследовании Красной планеты, поскольку Ingenuity стал первым аппаратом, способным подняться в воздух на другой планете.

Ingenuity – экспериментальный вертолет, созданный и разработанный NASA. Его главная цель – показать возможность полета в такой низкой атмосфере, как на Марсе, и определить, какие препятствия могут возникнуть.

Первый полет Ingenuity состоялся 19 апреля 2021 года. Вертолет поднялся на высоту около 3 метров и пробыл в воздухе около 40 секунд. Это достижение дало новые надежды и показало возможности для будущих миссий исследования Марса.

Второй полет Ingenuity был еще более удивительным. Вертолет взлетел на высоту около 5 метров и перемещался по горизонтали на расстояние порядка 50 метров. Всего полет занял около минуты и 20 секунд. Это очередной шаг в передовой технологии, позволяющий аппаратам пересекать дальние расстояния на других планетах.