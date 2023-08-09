Иван-чай

Поисковик похоронил 20 тысяч бойцов — и собственного сына.

Константин Добровольский 43 года ищет в тундре под Мурманском останки солдат Великой Отечественной. Государство их не похоронило до сих пор — спустя 80 лет. Ежедневная работа с памятью той войны сделала Добровольского убежденным противником кровопролития. Но его сын весной погиб в Бахмуте в рядах ЧВК «Вагнер». Журналисты «Новой газеты» Татьяна Брицкая и Анна Артемьева съездили на Север и поговорили с Константином Добровольским о войне, памяти и покаянии.

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