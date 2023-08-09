Мнение: Мы больше не верим в злые сказки про отсталую Россию

Закон Каннингема гласит, что лучший способ найти правильный ответ — разместить в интернете заведомо неправильное утверждение. На «Афтешоке» перепечатали фрагмент книги со стандартной критикой левых в адрес России: столь узнаваемой, что никто не удивился бы, прочтя нечто подобное на мове, в каком-нибудь украинском СМИ.

Разбирать по косточкам исходный фрагмент я не хочу, там стандартный набор мифов, согласно которому Россия до 1917 была нищей, грязной и безнадёжно отсталой страной, а русские, соответственно — голодными полудикарями, из которых только массовыми расстрелами большевики смогли сделать людей, и которые сейчас, при Путине, снова вернулись в первобытную дикость.

Однако если тратить время на вражескую пропаганду смысла нет, то образованных людей из комментариев я не откажу себе в удовольствии процитировать. Для ясности: ниже по тексту идут — реплики участников «Афтешока», не мои. Я не согласен (или не вполне согласен) с некоторыми из них, но считаю важным сам феномен — Россия постепенно выздоравливает, то есть теряет порочную толерантность к тем, кто льёт грязь на русскую историю и на русскую современность.

Кстати, относится это и к СССР. Ленин и Сталин стали катастрофой для России, однако вычёркивать страшный период 1917-1953 из русской истории было бы преступлением и ошибкой. Напомню: именно Сталин был вождём, когда Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Именно Сталин возглавлял СССР, когда мы победили Японию. Россия не позволит нашим врагам использовать формулу «Сталин тиран, значит русские должны %подставить_нужное%». К примеру, как верно заметил Путин по поводу Курильских островов, «Папаша всё забрал – и дело с концом».

Итак, вот срез комментариев (ссылка).

АЧТ. Вы пишете:

…Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить…

Читаю, и прямо один в один рассказы матери о советской деревне. И лебеда в хлебе. И полное отсутствие денег и т.д. 1946-50 годы. Потом они срулили из этого рая в город.

PodpolAA. И зачем надо было мутить пролетарский майдан в октябре 1917 года, если цены в 1905 в Одессе по данным писателя Катаева из книги «Белеет парус одинокий» были такими:

— Билет на теплоход Одесса-Аккерман 2-го класса — 1руб.10коп.

— Кружка кваса сладкого — 1коп.

— Две кружки кваса кислого — 1коп.

— Выстрел в тире — 5коп.

— Бутылка лимонада — 8коп.

— Стакан воды с сиропом — 2коп.

— Шкалик водки — 6коп.(1коп. возвращали за сданную бутылку).

— Петушок леденцовый — 1коп.

— Гимназический костюм — 36руб.

— Гимназическая фуражка с гербом — 1руб.45коп.+15коп. за герб.

Согласно данным «Промышленной газеты» и «Ведомостей министерства финансов», средние цены в Империи на 1913-1914 составляли:

— 1кг мяса 1-го сорта без костей — 58коп.

— 1кг хлеба пшеничного — 9коп.

— 1кг хлеба ржаного — 6коп.

— 1кг сахара-песка белого — 32коп.

— 1кг сахара-песка желтого — 20-22коп.

— 1кг сахара-рафинада грудкового прозрачного — 18коп.

— 1кг сливочного масла — 1руб-1руб.03коп.

— Костюм-тройка из материала 1-го сорта — 10руб.

— Часы настенные фирмы «Фаберже» высшего качества — 34руб.

— 0,5л водки — 30коп.

Месячная заработная плата рабочих в марте 1914, «Статистические сведения Воронежа»

— Землекоп: 33руб.

— Каменщик: 44-55руб.

— Кровельщик: 55руб.

— Кузнец: 44руб.

— Маляр: 39руб.60коп.-44руб.

— Мостовщик: 55руб.

— Печник: 44руб.

— Пильщик: 26руб.40коп.

— Плотник: 39руб.60коп.-44руб.

— Столяр: 55руб.

— Слесарь: 44руб.

— Штукатур: 44руб.

— Чернорабочий: 26руб.40коп.

— Поденщица: 15руб.40коп.

— Человек с лошадью: 110-121руб.

Иван Петровский. Так «красные» и есть удар по СВО, потому что пытаются шатать власть. Далеко ходить не надо — на Афтешоке полно примеров ненависти «красных» к триколору — флагу СВО и Русской Весны. При этом «белые» ничего против красного флага не имеют — потому что это исторический русский флаг, под которым русские бились еще на Куликовом поле.

…есть «красные куклы», которыми вертят из-за границы. К примеру, Коломойский, чтобы сохранить власть украинской элиты и саму Украину, закидывал идею о восстановлении СССР 2.0 и наверняка финансирует часть «марксистов».

wombat007. Корнилов, к сожалению, не дошел до Петрограда и не развесил на фонарях провокаторов-пораженцев. Именно поэтому мы сегодня, живя под пятой кровавой буржуазной диктатуры, имеем возможность читать подобные сочинения про красный рай и ужасы царизма.

Иван Петровский. Всеобщее образование — это ж Великая Октябрьская Социалистическая Революция придумала, а весь остальной мир так и остался безграмотным. Правда, Крупская на съезде сетовала, что за десять лет Советской власти грамотность призывников упала.

Рамзес. Годная попытка пошатать рЭжим. Можно сразу на Цензор закинуть — там оценят.

Alexey38. Враги в ходе СВО пытаются противопоставлять Российскую Империю и СССР, а так как СССР уже нет, то логически противопоставляют современную Россию тому самому СССР.

Реальная Российская Империя была обычным среднестатистическим государством, со своими особенностями, со своими преимуществами и недостатками. Точно также как и СССР был обычным среднестатистическим государством, со своими особенностями, со своими преимуществами и недостатками. И современная Россия точно такая же. Можно выдернуть некий отдельный показатель, и он для большой страны будет большим, но взяв удельные показатели, то получим, что Россия во все времена, при любых политических строях и правителях была среднестатистической.

Самой бедной страной из великих держав в начале 20-го века была «внезапно» Британская Империя, т.к. если все показатели брать не в разрезе метрополии, а в разрезе всей Империи и всего населения, то все будет достаточно плохо. Это логично привело Британию из самой большой страны мира к банальному маленькому острову в их средневековые границы. Если брать Французскую Империю со всеми неграми и азиатами, то там тоже все было достаточно грустно, и закономерно, что Франция тоже ужалась до средневековых границ.

Были ли проблемы у реальной Российской Империи? Конечно были, точно также как и у всех и всегда они есть. И “внезапно”, многие реальные (а не выдуманные воспаленным воображением) проблемы связаны с банальными климатом, географией и геологией. Собственно положение существовавших на начало 20-го века стран тоже в большей части было обусловлено банальными климатом, географией и геологией…

Иван Петровский. В Гражданскую народ воевал и против белых, и против красных, с лозунгом «за народную власть без большевиков». Под этим лозунгом восставали и рабочие, и крестьяне, и матросы. В одном только Западно-Сибирском Восстании участвовало около 100 тысяч человек — и это при незасёленной тогда Сибири, а на сторону восставшего народа часто переходили коммунисты и целые подразделения РККА. Поскольку русские плохо воевали против русских, то самыми боеспособными красными частями были части из инородцев, и красным приходилось проводить децимации. Для борьбы с народом пришлось довести численность РККА до 5,5 млн человек — по населению небольшая европейская страна. Немаловажным фактором победы красных был контроль центра страны, который обеспечивал снабжение, стратегическую инициативу и поток рекрутов.

Turw. Как же плохо люди жили в лапотной России при проклятом царизме. Вот при прогрессивном СССР понадобилось всего 40-50 лет по разным позициям, чтобы догнать и перегнать по душевому потреблению эту отсталую страну. Сразу видны преимущества социалистического строя: те, кто родился в Российской Империи и не умер потом во время Гражданской войны, голода 1920-х, 1930-х, послевоенного голода, уже в конце 1960-х могли насладиться очередями за дефицитом.

Кстати, насчёт болезней, ситуация с ними относительно других стран значительно улучшилась аж при товарище Хрущёве, то есть при товарище Ленине и товарище Сталине (большую часть его правления) было относительно хуже, отставание увеличивалось.

BiryukZlodei. Как по мне, ЦИПсО выполняет заказ западных хозяев на очередную смену режима и идеологии в России. «Капитализм плохой, давайте снова строить СССР через гражданскую войну против клятого Путина и его олигархов», чего российская цивилизация в третий раз уже не переживёт.

Западных хозяев тоже можно понять: что сработало в 1917 и 1991, может сработать и сегодня. Такая страна, как Россия, может быть уничтожена только изнутри, и наши враги это понимают.

Nekromonger77. Человек столько усилий потратил, чтобы доказать, что в Российской империи был голод, и не так уж много она поставляла зерна на европейский рынок. Всё было ужасно, и большевики “спасли” Россию в 1917 году.

Это не так. Ничего сравнимого с голодом в СССР с миллионами жертв не было даже в те времена. Только в 1930-е года 20 века, с технологическим рывком, появлением механизации, мелиорации, минеральных удобрений и прочего, многие страны решили проблему достаточности продовольствия. Многие, кроме СССР, где на 1930-е приходятся два самых страшных периода голода. Российская Империя, несмотря на климатические условия, могла экспортировать продовольствие и не только хлеб. Российская Империя была быстро развивающейся страной и решила бы свои проблемы безо всяких революций и кровавых гражданских войн. СССР провалился в плане обеспечения продовольствием населения, построил неэффективную экономику с низкой мотивацией к труду и низкой производительностью труда. Спустя 30 лет после крушения большевизма Россия ставит рекорды по урожаям и экспорту, борется за новые рынки сбыта. А то, что новые статьи выходят на Афтершоке про развитие России в конце 19-го, начале 20-го века, это отлично, десятилетия красного вранья про то, что они завоевали отсталую страну и дали ей всё, позади. Стремительно люди разбираются, как было на самом деле, и забывают про советские учебники.

PodpolAA. Предлагаю к прочтению книгу Сергея Ольденбурга, «Царствование императора Николая II». Фундаментальные процессы, происходившие в Российской Империи в те годы:

1. Рост промышленного производства составлял 8% в 1889-1899 гг. и 6,25% в 1900-1913 гг. В целом же, с 1890 по 1914 гг. русская промышленность увеличила свою производительность в 4 раза, с 1885 по 1913 гг. – в 5 раз. При этом рост тяжёлой промышленности превышал рост лёгкой (174,5% за 1909-1913 гг. против 137,7%). Российская Империя занимала 1-ое место в мире по темпам роста экономики и концентрации производства. По уровню промышленного производства Россия находилась на 4-ом месте в мире, после Британии, США и Германии. По объёму ВВП Россия была на 2-ом месте в мире (после США).

2. Национальный доход страны вырос с 1894 по 1914 гг. в 3 раза – с 8 млрд. до 22-24 млрд. рублей. По объёму национального дохода Россия вышла на 4-ое место в мире. По темпам его роста Россия также находилась на 1-ом месте в мире.

3. Происходил значительный рост доходов населения. Так, национальный доход на душу населения с 1894 по 1913 гг. вырос в 2 раза. По объёму национального дохода на душу населения Российская Империя занимала 5-ое место в мире. Вклады населения в сберегательные кассы только за период с 1908 по 1912 гг. выросли на 30% (с 1899 по 1912 гг. – на 110%), при этом стабильный и высокий рост уровня жизни населения был примерно одинаковым у всех сословий. Общий же объём вкладов населения за 1894-1914 гг. вырос в 7 раз.

4. Российская Империя проводила политику бездефицитного бюджета, при этом не повышая налоги. В 1908 г. бюджетное сальдо составляло 30 млн. золотых рублей, в 1912 – уже 335 млн.

5. Одной из важнейших причин быстрого развития экономики были низкие налоги. В Российской Империи были самые низкие налоги в Европе (ниже русских налоги были только в Италии). Для сравнения: в России прямые налоги на человека были в размере 3,11 руб., косвенные – 5,98 руб., в Британии же – 26,75 и 15,76 (измеряя в рублях) соответственно. Налоговое бремя распределялось справедливо – на 80% населения страны приходилось 32% всех налогов и платежей.

6. Золотой запас Российской Империи, благодаря успешной финансовой политике страны, достиг к 1914 году 1-го места в мире по своему объёму – 1 млрд. 695 млн. рублей, или 1311 тонн золота.

7. В стране происходил кооперативный бум. Россия занимала 1-ое место в Европе по количеству кооперативов. Общая сумма вложения населения в мелкие кредитные учреждения (на кооперативных началах) выросла с 1894 по 1917 гг. в 17 раз.

8. По объёму внешней торговли Россия занимала 5-ое место в Европе и 6-ое в мире. С 1900 по 1913 гг. экспорт русских товаров вырос в 2 раза, и превысил импорт. Так, в 1912 г. экспорт составлял 1,52 млрд. золотых рублей, а импорт – 1,37 млрд.

9. Железнодорожный бум – с 1880 по 1917 гг. было построено 58 251 км. железных дорог, среднегодовой прирост составлял 1575 км. По протяжённости железных дорог Российская Империя находилась на 1-ом месте в Европе и на 2-ом в мире (после США). Следует добавить, что русские железные дороги были дешёвыми и комфортабельными, и что самый мощный паровоз в Европе (типа «Л», конструкции В.И. Лопушинского) был изобретён в России.

10. С 1887 по 1913 гг. (т.е. в годы наиболее высоких темпов экономического роста) добыча каменного угля выросла в 8 раз, нефти – в 3,4 раза, выплавка чугуна – в 7,8 раза, стали – в 7,4 раза, производство льна – в 2,9 раза, портландцемента – в 46 раз. Т.е. мы смело можем говорить о бурном развитии всех основных отраслей добывающей промышленности. К 1913 г. по объёму добычи нефти Россия стояла на 2-ом месте в мире, по добыче угля – 5-ое, по объёму выпуска продукции чёрной и цветной металлургии – 4-ое.

11. Полным ходом развивалось машиностроение. С 1907 по 1913 гг. производство двигателей внутреннего сгорания возросло в 3,8 раза, вагонов для паровозов – в 1,9 раз, плугов – в 1,9 раз, сеялок – в 2,1 раза, уборочных машин – в 2,3 раза, молотилок – в 6,6 раз. 63% оборудования и средств производства производилось внутри страны. Всего же, по объёму выпуска продукции машиностроения Россия находилась на 3-ем месте в мире.

12. Активно происходила электрификация страны. По объёму выпуска электроэнергии Российская Империя находилась на 3-ем месте в мире (после США и Германии, наравне с Британией). С 1908 по 1912 гг. сумма производства электроэнергии выросла на 400% – с 9,2 до 46 млн. рублей.

13. Текстильная промышленность страны также показывала успешный рост. С 1900 по 1912 гг. количество ткацких фабрик выросло на 94%, объём изготовленной ткани – на 45%. За 1894-1911 гг. текстильная промышленность увеличила своё производство в 2 раза. Российская Империя полностью обеспечивала себя продукцией текстильной промышленности, а также «одевала» другие страны Европы и Азии, занимая 1-ое место в мире по экспорту текстиля.

14. Экономическое развитие подкреплялось бурным демографическим ростом. С 1894 по 1917 гг. население России возросло на 62,3 млн. человек – со 122,2 до 184,5 млн. Таким образом, среднегодовой рост населения составлял в это время порядка 2,4 млн. человек в год. Тем самым, был создан колоссальный демографический потенциал, так и не раскрытый ввиду 1917 года и дальнейших «прелестей» большевизма.

15. Быстрыми темпами развивалось и русское сельское хозяйство. По объёму экспорта зерновых культур, яиц, молока, масла, мяса и сахара Российская Империя находилась на 1-ом месте в мире. 1-ое место она также занимала по количеству лошадей, крупного рогатого скота и овец на душу населения. За 1908-1912 гг. по сравнению с предыдущим десятилетием производство пшеницы выросло на 37,5 %, ячменя – на 62,2 %, овса – на 20,9 %, кукурузы – на 44,8 %. Вывоз зерновых составлял 40 % мирового экспорта в годы хорошего урожая (1909-1910 гг.), в 1908 и 1912 гг. – 11,5% (т.к. был плохой урожай), в 1913 г. – 30%. Количество пахотной земли, находящейся в распоряжении крестьян в европейской части России на правах собственности и аренды, выросло с 60% в 1905 г. до 90% в 1917 г. При этом в Сибири им принадлежало 100% пахотной земли.

16. У Российской Империи была твёрдая валюта, на которую был установлен золотой стандарт. 1 золотой рубль равнялся 2,16 немецким маркам или 0,51 доллара. Золотой запас на 100% покрывал бумажные деньги (в Германии и Австро-Венгрии – не более чем на 50%).

17. В Российской Империи существовало исключительно развитое социальное законодательство. По объёму среднегодовых заработков рабочих (с учётом налогов и цен на основные продукты питания) наша страна уступала в мировом масштабе только Соединённым Штатам (средний размер оплаты труда у нас составлял 85% от американского). Средняя продолжительность рабочего года у нас составляла 250 дней (для сравнения: в Британии – 310 дней, в континентальной Европе – 300 дней). Принятый в 1912 г. закон о социальном страховании рабочих (раньше, чем во многих европейских странах) был одним из самых прогрессивных в мире. С 1890 по 1914 гг. доходы промышленных рабочих выросли в 3 раза.

18. Происходило активное развитие здравоохранения. С 1901 по 1913 гг. расходы на здравоохранение выросли в 3,3 раза, по числу врачей Россия находилась на 2-ом месте в Европе и на 3-ем в мире. С 1901 по 1913 гг. число лиц, получивших медицинскую помощь, увеличилось в 2 раза – с 49 до 98 млн. человек.

19. Успешными темпами повышалась грамотность населения – с 21% в 1897 г. до 56% в 1916 г. При этом надо помнить, что официальная статистика учитывала гимназии, реальные училища, земские школы, но не учитывала, например, многочисленные церковно-приходские и иные сельские школы, построенные на деньги крестьян, а не самого государства. Кроме того, некоторые социальные группы, а именно – старообрядцы, будучи поголовно грамотными, из политических причин не указывали свой уровень образованности. Поэтому реальная грамотность населения была куда выше 56%, неграмотными были только инородческие районы Северного Кавказа, Средней Азии, Сибири и крайнего Севера. В 1908 г. было введено всеобщее начальное образование, строилось по 10 тыс. средних учебных заведений в год. Кроме того, в 1916 г. грамотными было порядка 80% призывников, а советская перепись в 1920 г. установила, что 86% молодёжи от 12 до 16 лет являются грамотными (абсолютное большинство из них получило образование во времена «царизма»).