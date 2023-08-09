Рупор кремлевской пропаганды: Юанизация внешней торговли

Юань стал главной валютой для российских участников ВЭД: за январь-июнь 2023 на китайскую валюту пришлось 47,7% от общего числа валютных платежей (12,8% за I полугодие 2022), в то время как на доллар 35,7%, а на евро — 7%. — МТС-банк.

Еще года 2 назад рассказывали, что от доллара во внешней торговли отвязаться невозмжно, а оно вон как вышло.

По сути теперь каждый второй валютный платеж теперь в юанях.

PS. Признавайтесь, кто уже открыл счета в юанях?

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