 

Рупор кремлевской пропаганды: Юанизация внешней торговли

09.08.2023, 16:35, Разное
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Юань стал главной валютой для российских участников ВЭД: за январь-июнь 2023 на китайскую валюту пришлось 47,7% от общего числа валютных платежей (12,8% за I полугодие 2022), в то время как на доллар 35,7%, а на евро — 7%. — МТС-банк.

Еще года 2 назад рассказывали, что от доллара во внешней торговли отвязаться невозмжно, а оно вон как вышло.
По сути теперь каждый второй валютный платеж теперь в юанях.

PS. Признавайтесь, кто уже открыл счета в юанях?

Источник: Colonel Cassad


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