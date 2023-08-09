Скандалы: На что тратили деньги советник губернатора Ульяновской области и мэр Димитровграда, подозреваемые во взяточничестве

В Ульяновской области гремит коррупционный скандал: по подозрению в получении крупной взятки задержан советник главы региона и мэр Димитровграда

Прямо во дворе Администрации ульяновского города Димитровграда с боем задержали местного мэра Андрея Большакова. Он забаррикадировался в своём кроссовере и пытался уехать. Силовикам пришлось разбить стекло машины и стрелять в воздух, чтобы его утихомирить. Эту сцену наблюдали десятки жителей окрестных домов.

— Скрутили Большака. По ходу взяточку взял. Всё, Андрюша, доплясался. Вот это да! — заснял и прокомментировал происходящие один из свидетелей задержания.

Против мэра Димитровграда уже возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По предварительным данным, он получил откат свыше миллиона рублей при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта, эти деньги у него были с собой во время задержания. Возможно, речь идёт о федеральной трассе Ульяновск – Димитровград.

Губернатор Ульяновской области не стал дожидаться результатов расследования и уже уволил Андрея Большакова в связи с утратой доверия.

Тем же утром, по данным телеграм-канала SHOT, по тому же делу были задержаны советник губернатора Ульяновской области по вопросам строительства Игорь Эдель и его помощник. Об Эделе пока силовики предпочитают не распространяться — это политический тяжеловес в Ульяновской области.

Мэр Андрей Большаков

В Администрации Димитровграда 35-летний Андрей Большаков трудился с самого своего совершеннолетия. Ещё студентом проходил практику в правовом отделе, потом возглавил Комитет по жилищно-коммунальному комплексу, дальше стал замглавы города по вопросам ЖКХ, а полтора года назад был избран мэром. Губернатор тогда его всецело поддерживал, называя «молодым, эффективным и энергичным руководителем».

Согласно последней опубликованной декларации, в 2021 году Андрей Большаков заработал около 1,2 млн рублей, а его супруга — всего 120 тысяч. В собственности чиновника имеются квартира площадью 72 квадратных метра и китайский кроссовер Haval Jolion. Адрес его прописки — скромный родительским дом в частном секторе Димитровграда.

Став градоначальником, Андрей Большаков почистил свои соцсети от старых фотографий. Но Интернет помнит всё. На удалённых снимках он выглядит человеком из простой семьи, примерным сыном, отличником в учёбе и аккуратистом на первой пока ещё мелкой чиновничьей работе. К слову, у него два высших образования: юрфак УлГУ и факультет госуправления РАНХиГС. По его селфи видно, что, поступив на госслужбу, он начал путешествовать, арендовать дорогие иномарки и позволять себе рестораны. У него есть жена и ребёнок.

Советник губернатора Игорь Эдель

Второй фигурант дела о взятке — 67-летний Игорь Эдель. Он был депутатом Госдумы V созыва от КПРФ в нулевых и вице-губернатором Тамбовской области в десятых. Также Эдель возглавлял ряд крупных дорожно-строительных госструктур: федеральный Упрдор «Россия», подмосковный «Раменский автодор», тамбовское Управление автомобильных дорог. Ещё он дважды был техническим кандидатом на пост главы подмосковного Солнечногорска. В настоящий момент у него две официальные должности. Он входит в совет директоров АО «Аэропорт Ульяновск» и занимает кресло советника губернатора Ульяновской области по вопросам строительства инфраструктурных вопросов.

— Уникальный человек, огромный опыт работы в реальном секторе экономики, тактичный, пунктуальный, компетентный, — так в своё время его представил губернатор Ульяновской области.

В открытом доступе есть декларации Игоря Эделя за 2009–2018 годы. За это время они с супругой заработали всего 10,5 млн рублей. Формально у Игоря Эделя никогда не было собственной машины, последнее десятилетие у него даже своего жилья нет. Прописан он в трёхкомнатной квартире жены в типовой панельке на юге Москвы. Под окнами шумное шоссе и долина реки Чертановки. Стоимость до 20 миллионов рублей.

Возможно, Игорь Эдель живёт за высоким глухим забором в деревне Турицино на территории подмосковного городского округа Солнечногорск. При въезде там массивные ворота, увенчанные фигурой рыцаря. За ними сразу несколько особняков, возведённых в разных архитектурных стилях. Один из них с куполом словно это планетарий. Гостей встречают бронзовые коты и ухоженные хвойные аллеи. Вокруг леса, поля и река Истра. Такую недвижимость не оценить из-за отсутствия аналогов: вероятно, речь о сотнях миллионов рублей.

По бумагам землями под этим домовладением владеет не сам Эдель, а его семья. Площадь определить сложно: участкам неоднократно меняли границы, объединяли их и снимали с учёта. Из реестров следует, что это как минимум 70 соток, но, судя по спутниковым снимкам, во много раз больше. Сейчас на территории ведётся какое-то масштабное строительство. Интересно, что по состоянию на 2010 год в Турицино проживало всего пять человек. Такое ощущение, что поместье семьи Игоря Эделя заняло едва ли не половину от всей деревни.

По некоторым данным, дети Эделя пользуются автомобилями, которые оформлены на других людей. Например, 36-летний сын вписан в страховку премиального седана Audi A8L (новый стоит около 18 млн рублей), оформленного на некоего Алексея Асланьяна. Меж тем последний возглавлял «Дорожник» — фирму, которая заключила госконтрактов на 43 млн рублей по ремонту автодорог в Тамбовской области, когда там работал Игорь Эдель.

А 45-летняя дочь управляла внедорожником Toyota Land Cruiser 200, принадлежащим Упрдор «Россия», где тоже трудился Игорь Эдель.

Недавно роскошную машину — новый внедорожник Mercedes Benz G-класс (от 20 млн рублей) — выложил на фото в своих сетях 24-летний внук Эделя. Можно предположить, что легендарный гелик припаркован в семейном поместье в Турицино.

Наследники Эделя часто и подолгу бывают за границей. Сын, например, учился в Оксфордской школе Лондона, после начала СВО завёл себе казахский номер телефона и, возможно, осел в Казахстане. Внук сейчас живёт во Флориде, где обучается в элитной теннисной школе города Бока-Ратон. Если судить по соцсетям парня, он ни в чём себе не отказывает, снимает дорогое жильё, арендует роскошные авто и даже делает селфи с Вин Дизелем.

У семьи Игоря Эделя также есть апартаменты в ЖК бизнес-класса «Крылатский» (до 30 млн рублей) у кромки рублёвского леса.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”