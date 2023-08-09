Apple проведет презентацию iPhone 15 в онлайн-формате

Корпорация Apple готовится к проведению презентации новой модели смартфона iPhone 15 в необычном онлайн-формате. По информации инсайдера и признанного журналиста Bloomberg, Марка Гурмана, компания представит записанное видео мероприятия на своем веб-сайте и в просторах своего кампуса Apple Park.

Организаторы планируют, что как приглашенные гости, так и обычные пользователи смогут совместно просматривать видеопрезентацию на сайте Apple или через другие онлайн-сервисы. Сразу после показа презентации, журналистам и блогерам будет доступна демонстрационная зона, где они смогут ближе познакомиться с новинками и задать вопросы представителям компании.

Такой подход позволяет Apple полностью контролировать процесс анонса и избежать возможных непредвиденных ситуаций. Кроме того, компания сможет использовать цифровые эффекты и плавные переходы между разделами презентации, что подчеркнет её современный стиль.

Согласно данным, на мероприятии ожидается представление сразу четырех моделей новой линейки iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Кроме смартфонов, компания также готовится анонсировать новое поколение умных часов Apple Watch Series 9 и обновленную версию Watch Ultra. Согласно слухам, официальное событие запланировано на 12 сентября.

Помимо этого, ранее уже стала известна дата премьеры складного смартфона от компании Xiaomi, который будет оборудован флагманской камерой.