 

Собянин объявил о скором открытии ледового дворца в Ясеневе

09.08.2023, 16:06, Новости дня
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Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево будет готов на пять месяцев раньше запланированного срока. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на месте центра раньше стояло недостроенное здание. Город расторг контракт с инвестором, снес постройку и начал возведение важного для всей страны спортивного объекта.

“В нем будут готовиться к новым победам будущие чемпионы и наши прославленные фигуристы, которых мы любим, которых знает вся страна”, – подчеркнул градоначальник.

Концепцию и технические нюансы дворца создали лучшие специалисты вместе с Этери Тутберидзе. В здании созданы все условия для комфортной тренировки спортсменов, сообщил градоначальник.

В составе центра оборудованы соревновательная ледовая арена с трибунами на 500 мест, тренировочная площадка, 10 хореографических залов, зал акробатики, два тренажерных зала. Обе ледовые арены можно трансформировать в хоккейное поле. Также создан реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Рядом с центром появится благоустроенный сквер. Жители района получат еще одно место для прогулок и отдыха.

За последние годы в Ясеневе открылось несколько спортивных объектов. На Тарусской улице появился ВМХ-велодром, на Ясногорской построили футбольный стадион с инфраструктурой. На территории центра спорта и образования “Самбо-70” на Вильнюсской улице оборудовали детский бассейн.


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