Начнут использовать невидимые дроны

Российские ученые снова удивляют нас своими инновационными разработками. На этот раз они создали материал, который делает дроны невидимыми для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это действительно великолепное достижение, которое может иметь огромное значение для военной сферы и других областей применения.

Дроны стали неотъемлемой частью военной техники и использования в гражданских целях. Однако, с появлением средств РЭБ, их эффективность значительно уменьшилась, так как они могут быть обнаружены и подвергнуты воздействию вражеской электроники. Это создавало проблемы для их применения в зоне конфликта или для выполнения различных задач в условиях, где РЭБ находится в активном использовании.

Однако, благодаря новому разработанному материалу, дроны станут невидимыми для РЭБ. Это позволит им оставаться практически незаметными и подавать свои сигналы в “тишине”. Это даст операторам дронов большее преимущество и повысит их шансы на выполнение поставленных задач.