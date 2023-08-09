Hill – Байден надеется на чудо и не замечает, что его украинская стратегия уже провалилась

Планы Байдена на Украине потерпели крах, констатирует The Hill. Беспрецедентные санкции против России, накачивание Украины миллиардами долларов и военной техникой — ничто не дало результата. Более того, всё возымело обратный эффект. Американцы устают от Украины. США намеревались обескровить Россию, а в итоге именно у Америки, а не у русских заканчиваются критически важные боеприпасы. Единственным выходом остаётся пересмотр стратегии и переговоры. Однако Байден отказывается открывать дверь дипломатии и упорно продолжает закидывать Украину деньгами американских налогоплательщиков в надежде на чудо.



AP

Планы Байдена на Украине потерпели крах, констатирует американское интернет-издание The Hill. Война затягивается, несмотря на всестороннюю помощь и беспрецедентные антироссийские санкции. Более того, появилась «усталость от Украины». Согласно недавнему опросу, большинство американцев теперь выступают против выделения дальнейшей финансовой и военной помощи этой стране.

Особенно учитывая, что помогать при отсутствии положительных результатов не хочется вдвойне. Уже не секрет, что контрнаступление Украины терпит неудачу, несмотря на обучение военных и оснащение их новым оружием на десятки миллиардов долларов, сетует The Hill.

Только за первые две недели контрнаступления украинцы потеряли около 20% нового вооружения. По мнению издания, оно уже зашло в тупик, тем самым разрушив надежды НАТО на крупный военный прорыв.

Военные неудачи Украины также поставили Джо Байдена в затруднительное положение. Однако вместо того, чтобы переосмыслить свою стратегию, он продолжает забрасывать Украину деньгами в надежде на чудо — будь то прорыв на поле боя на Украине или переворот в Москве.

Этот конфликт сформировался как своего рода опосредованная война между великими державами: с одной стороны — Россия, с другой — блок, возглавляемый США, поясняет The Hill. Именно поэтому он оказал такое мощное воздействие на весь мир в виде инфляции, повышения цен на продовольствие и топливо. Значит, единственным выходом из сложившейся ситуации могут стать только диалог и дипломатия.

Однако Байден упорно держит дверь для дипломатии с Россией закрытой. При этом он же буквально умолял Китай о прямых переговорах для стабилизации китайско-американских отношений. Только этим летом в Китай отправился целый десант высокопоставленных чиновников, включая главу ЦРУ Билла Бернса, госсекретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен и «царя климата» Джона Керри. Однако всё это не дало каких-либо конкретных результатов.

Журналисты издания отмечают интересный факт. Чем больше США втягиваются в конфликт на Украине, тем больше Байден стремится задобрить Китай в надежде не допустить дальнейшего сближения РФ и Китая и их дружбы против Америки.

Тем временем антироссийские санкции, введённые Вашингтоном, не сумели сдержать военную машину Кремля, пишет The Hill. Наоборот, они помогают продвигать стратегические интересы Китая. Так, в докладе вашингтонского фонда «Свободная Россия» именно Китай назван главным бенефициаром карательных мер Запада в отношении Москвы.

Издание подчёркивает, что санкции против РФ оказались самыми жёсткими в истории, но они не смогли подчинить Москву. Это может стать дурным примером для Китая, придав ему смелости в отношении его тайваньских планов. Тем более что аналогичные санкции против Пекина окажут ещё меньшее воздействие, учитывая, что его экономика в десять раз больше российской.

Тем не менее США по- прежнему не уделяют достаточно внимания сдерживанию Китая на Тайване, сетует The Hill. Так, в прошлом году конгресс принял пакет расходов, в который входила помощь Украине на $45 млрд, в то время как на помощь Тайваню выделялось лишь $2 млрд.

Сейчас на Украине идёт война на истощение. Ещё большее участие Америки в этой войне приведёт к истощению западных военных ресурсов. Более того, поток американского оружия на Украину уже ослабляет военную мощь США в Азии, подчёркивает издание.

США намеревались обескровить Россию, но именно у Америки, а не у РФ заканчиваются критически важные боеприпасы. Даже Байден в недавнем интервью телеканалу CNN признал: «Это война, связанная с боеприпасами. И у них (Украины. — ИноТВ) заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало». Таким образом, по его словам, у него не осталось другого выбора, кроме как отправить на Украину кассетные бомбы.

Нынешний конфликт на Украине зашёл в военный тупик, уверены в The Hill. Следующим естественным шагом должны стать дипломатические усилия по прекращению огня. Во время корейской войны 1950—1953 годов потребовалось два года, прежде чем было заключено соглашение о перемирии. Подобная длительная задержка сегодня очень опасна, поскольку чревата огромными разрушениями.

Соединённые Штаты собирались восстановить территориальную целостность Украины. Однако сегодня надежды заставить Россию отступить невелики. Поэтому Америка должна подумать о себе, пишет издание. Затяжная война не в её интересах.

Можно отталкиваться от примеров истории. Холодная война создала Восточную и Западную Германию, Северный и Южный Вьетнам, Северную и Южную Корею. Возможно, стоит рассмотреть вариант исхода нынешнего конфликта, при котором с одной стороны будет контролируемый Россией украинский сегмент. Он может служить своего рода стратегическим буфером Москвы против НАТО. А с другой — остаток Украины, присоединившейся к НАТО (но не являющийся его частью).

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