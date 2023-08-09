Гай Ричи встретился с создателями «Смешариков»

Британский кинорежиссёр Гай Ричи смог договориться со студией «Петербург» об адаптации «Смешариков» для юных зрителей Великобритании.

В российской компании отмечают, что переговорный процесс был сложным, но всё же увенчался успехом. Камнем преткновения стали различия в менталитете.

Режиссёр «Смешариков» Денис Чернов отметил: невероятный успех проекта в России совсем не означает, что мультсериал будет оценён по достоинству более искушённым британским зрителем. Анимационная студия уже давно искала западного специалиста, который мог бы адаптировать картину – заявки на конкурс подавали в том числе Джеймс Кэмерон и Квентин Тарантино.

Гай Ричи планирует внести серьёзные изменения в образы героев. Это объясняется классикой британских мультсериалов, где зрителю всегда представляли сильно поляризованные образы протагонистов и антагонистов. Источники, близкие к переговорному процессу, утверждают, что в качестве злодеев выступят сразу три персонажа. Так, например, Копатыч окажется главарём русской мафиозной группировки – торговцем оружием, подпольным производителем мёда с психоактивными высокоаддиктивными веществами, ярким отрциательным персонажем, не упускающим случая продемонстрировать татуировки с серпом и молотом, надписью «Север» и профилем Иосифа Сталина.

Планируется также ввести в мультсериал отсылки к другим проектам Гая Ричи. Так, в одном из эпизодов Нюша закончит серию знаменитой фразой: «Если учесть, что мы женаты по расчёту, я просчиталась». Первые адаптированные серии выйдут уже осенью 2023 года.

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