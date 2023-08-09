Мнение: Кошачьи лотки от Теслы, здание-батарейка и сверхпроводимость при комнатной температуре

1. Типичный Илон Маск, типичные журналисты. Высокие технологии, которые мы заслуживаем. Для справки, это когтеточка. У нас давно уже такие же продаются, только дизайн немного другой. Использовать когтеточку «в качестве туалета» — это как чистить задницу ёршиком от унитаза. Не тот инструмент (ссылка):

Tesla открыла в Китае продажи фирменной кошачьей лежанки (или туалетного лотка по выбору кошки) из картона с формами электропикапа Cybertruck.

Согласно описанию производителя, многофункциональный картонный Cybertruck для кошек имеет футуристическую форму в виде полуоткрытого элемента дизайна киберпикапа, а внутри есть сменные блоки влагостойкой гофрированной бумаги, чтобы удовлетворить характерные особенности и повседневные потребности любых кошек.

Размер внешних элементов лотка 56x41x25 см, размер сменной части лотка 45х19х2,5 см. Стоимость лотка составляет около 1200 рублей.

Производитель поставляет лоток в разобранном виде, его нужно собрать своими руками. После того как он сложен и установлен, лоток нельзя вернуть, если нет проблем с качеством.

Согласно первым тестам, кошкам удобно спать в таком картонном лотке, чем использовать его в качестве туалета.

С моей Теслой, кстати, всё хорошо. Недавно она чувствовала себя паршиво, и я решил, что это снова почки, но нет — креатинин всего лишь 140 при норме до 180, почечная болезнь в стадии стойкой ремиссии. Видимо, Тесла страдала из-за жары — в Петербурге последние дни температура поднимается выше 25 градусов.

2. Блог системного администратора на Дзене пишет (ссылка):



Что творят китайцы? Даже я, читающий каждый день массу зарубежной прессы, был удивлен! А они изобрели огромный гравитационный аккумулятор. Устройство представляет собой огромное здание. В нем нет ничего интересного — только бетон и электрические подъемники-краны.

Принцип работы прост — краны поднимают 30-тонные бетонные блоки на большую высоту друг на друга, что создаёт потенциальную энергию. Когда будет нужна энергия, то специальные устройства начнут опускать блоки под действием гравитации. А вся энергия, которая получилась, направляется потребителю. Установка может накапливать 100 МВт/ч энергии, а освобождать за одно, назовем его «гравитационное» подключение 24 МВт. КПД конструкции 75%, что выше чем у обычного дизель-генератора или подобного устройства.

По факту, затраченная на подъем блоков энергия может храниться неопределенное количество времени — до тех пор, пока сооружение будет стоять, а опускающие блоки конструкции будут работать. Зарубежные СМИ пишут об этом сооружении как об аккумуляторе, но я бы назвал такую идею суперконденсатором.

К слову, конструкция была создана в помощь ветряной электростанции, ведь ветер есть не всегда, а энергию можно где-то хранить и в случае чего, отдавать потребителям. А где хранить такое большое количество энергии еще?

Вот это реальные технологии. Полагаю, комплект из АЭС, ГЭС и такого рода бетонных аккумуляторов может стать отличной основой для по-настоящему зелёной энергосистемы страны.

3. Возможно, корейские учёные открыли сверхпроводник, работающий при комнатной температуре (ссылка). Если ошибки нет, можно будет делать дешёвые поезда на магнитной подушке, дешёвые суперкомпьютеры, дешёвые магниты для МРТ и, может быть, даже экономически выгодные термоядерные реакторы. Большой прорыв в технологиях, который окажет серьёзное влияние на экономику планеты.



Новое вещество называется LK-99, его делают из свинцового апатита с небольшой добавкой меди, то есть из очень дешёвых материалов. Журналисты пишут, что независимые учёные из лабораторий США и Китая уже подтвердили: да, метод корейцев работает, LK-99 действительно является сверхпроводником при +30 (ссылка).



Впрочем, уровень экспертизы журналистов я показал чуть выше в посте, в примере с лотком. Сверхпроводимость пока что не подтверждена — подождём несколько месяцев. Опыт показывает, что подобные технологические прорывы часто в итоге оборачиваются или открытой мистификацией, или «разрушением 10% раковых клеток в хвосте лабораторной крысы».