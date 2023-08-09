Рупор кремлевской пропаганды: Глотание пыли

Глотание пыли

Власти Испании наложили арест на имущество, которое якобы связано с попавшими под европейские санкции российскими предпринимателями. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на данные департамента национальной безопасности.

Выяснилось, что в стране арестовали 10 самолетов, 5 яхт, 357 объектов жилой недвижимости и 22 автомобиля бизнесменов из России. При этом имена владельцев упомянутого имущества журналисты не раскрыли. По информации радиостанции, общая стоимость задержанных яхт превышает 900 миллионов евро (95 миллиардов рублей).

Среди прочего в Испании заморозили 65 фондов, в том числе счета и акции, которые якобы имеют отношение к гражданам России. Отмечается, что все эти активы заморожены в ожидании административного решения компетентных органов в каждом конкретном случае.

https://lenta.ru/news/2023/08/09/yachtrussian/ – цинк

Этих не жалко. Тем более давно предупреждали. Все то, о чем предупреждала патриотическая пропаганда 90х относительно выводимых из России средств уверенно сбывается в 20х. Выводившие на Запад свои капиталы российские олигархи нынче выглядят как абсолютно конченые дегенераты, которые почти до самого конца были уверены, что у них никто и ничего не сможет отобрать.

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