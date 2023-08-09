Скандалы: В самой старой тюрьме России арестанты сидят на местах Разина и Пугачева

Чебоксарскому изолятору по одним данным 375, по другим – 500 лет

Легендарное СИЗО 1 в Чебоксарах — самая старая из действующих тюрем в нашей стране — в этом году ей исполнилось 375 лет. Но некоторые эксперты полагают, что возраст правильнее отчитывать с 1555 года, и в этом случае ей и вовсе почти пять веков. В ближайшем будущем изолятор закроют, заключенных перевезут в новый, строительство которого уже ведется. А на месте СИЗО появится музей.Но «ближайшее будущее» , как шутят сотрудники ФСИН, может наступить и через 5-7 лет. А все это время изолятор будет функционировать в обычном режиме. Статус «самого старого в стране» не дает ему поблажек и права не соблюдать нормативы.

В каких условиях сидят сейчас в СИЗО заключенные, нарушаются ли их права — это выясняли члены СПЧ Ева Меркачева и Игорь Пастухов (наш материал — публичный отчет по итогам проверки).

— Как у вас дела? — спрашиваем у заключенного старейшей тюрьмы России.

— В тюрьме как в тюрьме. Кормят, лечат, стерегут. Условия нормальные. Повезло, что я здесь, а не в другом изоляторе.

— По легенде, тут сидели Стенька Разин и Емельян Пугачев, — просвещаем мы арестанта. — Может, даже в этой самой камере…

— Ого! Прикольно. Но лучше б я сюда по доброй воле на экскурсию попал, а не в наручниках в судебном порядке.

Любое посещение СИЗО № 1 в Чувашии невольно становится погружением в историю (как бы вы там не оказались — как арестант, адвокат, следователь или правозащитник). Старых тюремных учреждений в России немало. К примеру, знаменитой московской «Бутырке» уже четверть столетия. Но ни она, ни одна другая тюрьма по возрасту даже близко не могут приблизиться к чебоксарской.

Вообще говорят о двух годах основаниях тюрьмы: 1555 и 1647. Разногласий тут нет, просто в 1555 году она была деревянной, сгорела, а в 1647 появилось каменное здание со стенами толщиной в 82 см (камень клали на раствор, в который добавляли куриные яйца). А своим созданием тюрьма обязана Ивану Грозному, который поручил возвести чебоксарский Кремль как оборонительное сооружение. Как обычно бывало на Руси — рядом с домами, церковью, торговыми площадями и двором воеводы обязательно появлялась и темница. Так случилось и тут.

А потом тюрьма стала пересыльным пунктом — здесь останавливались каторжники, которых гнали по печально известному Большому Сибирскому тракту. Так тут побывали многие декабристы. Но больше всего разговоров среди историков о возможном «визите» сюда Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. По одной из легенд, донской казак и предводитель крестьянского бунта Стенька Разин вместе с братом Фролом из чебоксарской тюрьмы отправился на казнь в Москву в 1671 году. По другой, в 1774 году тут был Емельян Пугачев, которого также везли на казнь в столицу. Но так ли это — никто уже и не скажет точно.

И вот прошли века, а мы в Чебоксарах, у ворот той самой тюрьмы, вместе с надзирающим прокурором и членами ОНК.

«У этого изолятора есть только одна проблема. Он — памятник», — заметил кто-то из них. И это была, как оказалось, не шутка. Прежде чем мы зашли на территорию, обратили внимание на прекрасный собор через дорогу.

— Вот СИЗО № 1 — самая старая тюрьма в России, — говорит врио начальника. — А вот напротив храм — самый старый в Чебоксарах. Они и появились с разницей всего в три года. Были всегда связаны друг с другом в прямом смысле этого слова — подземным тоннелем. По нему водили узников на молитву.

Что сейчас с этим подземным ходом, не ясно. Возможно, его откопают (если он засыпан), отреставрируют и будут показывать посетителям будущего тюремного музея.

Но вот мы на территории изолятора. В одном из зданий есть подвал, там попытались воссоздать атмосферу дореволюционной тюрьмы. Вместо нар — подстилка из сена.

«А вы проверьте, свежее ли сено у узников», — шутят члены местного ОНК. Быт арестантов 16-19 веков, конечно, разительно отличался от современного. Тогда ни умывальников, ни канализации не было (нужду справляли в деревянный бочонок). Но это точно не означает, что сегодня можно оправдывать администрацию тех тюрем, где в камерах вместо унитазов дырки в полу (а мы такие видели в отдельных регионах).

В СИЗО -1 несколько строений, и каждое, по сути является историческим продолжением предыдущего. Самое старое — это то, где сидят заключенные. Их на момент проверки было 146 человек (когда-то доходило до 2,5 тысяч). В среднем за год в следственный изолятор поступает около 500 заключённых. А сотрудников по штату почти 200 человек.

Первый этаж. Здесь располагаются 10 камер (всего в изоляторе их 36). И они аутентичны, то есть такие, какими были изначально в том смысле, что такого же размера и формы. Но, разумеется, внутри много десятков раз был сделан ремонт.

Открываем первую. Внутри только сводчатые потолки говорят о том, что это историческая постройка. Впрочем, есть особенность и у туалетов (унитазы располагаются как бы на возвышении, что смотрится странно), связанная с системой канализации. Все остальное — как в обычном СИЗО: железные кровати, тумбочки, стол и скамейка.

Четверо заключенных говорят, что условия нормальные, жаловаться особенно не на что.

В другой камере такая же картина. Заметно, что недавно был сделан ремонт, стены покрасили, потолки заштукатурили.

Вообще логично было ожидать, что в таком многовековом здании будут следы ветхости. Но нет. Все, как видно, было сделано средневековыми строителями на совесть. Уж что-что, а тюрьмы строить умели…

Сотрудники рассказывают, что много лет пытались бороться с грибком, который разъедал стены. Ему все было нипочем. А потом подобрали специальную краску, и на ней грибок больше не проявлялся.

В очередной камере заключенные рассказывают, что были у стоматолога и что вообще врачи тут есть и лечат. Как потом мы увидели, в медчасти даже запас лекарств намного больше, чем в тех колониях, которые мы проверяли. По журналам осмотров арестантов можно отследить, кого и какие врачи принимали, что назначали.

— Каковы ваши условия содержания? — спрашиваем арестанта, который сидит один. Оказалось, это осужденный к пожизненному сроку. С приговором не согласен, спрашивает, как добиться справедливости. Мы разъяснили.

— А по условиям тут все нормально, — говорит он.

Пришло время обеда. Борщ и каша с мясом в камерах особой популярностью не пользовались. Да и на вид они не особо привлекательны.

А мы продолжаем обход. Снова железные двери, за которыми наверняка сидел кто-то из знаменитых узников. Но кто именно? Документов (журналов, покамерных карточек) не сохранилось. Их уничтожили во время февральской, а затем октябрьской революции.

На втором этаже камеры уже более позднего периода постройки. Но выглядят так же, только без сводов. Телевизоры и холодильники есть только в половине камер. Заключенные говорят, что их периодически приносят и уносят.

ИЗ ДОСЬЕ «МК»: «С 1842 года тюрьма стала называться Чебоксарским арестным домом. С 1871 года — Чебоксарским тюремным замком. В 1888-м тюрьма приобрела статус уездной. В 1912 году именовалась Чебоксарским земским арестным домом. В тот период здесь содержались узники, лбы которых клеймили отметкой «кат» (что означает «каторжник») и «вор» (как совершивший кражу). В советские годы тюрьма получила название следственного изолятора. Он находился в ведении поочередно ГПУ, НКВД, МГБ. После перехода учреждения из ведения МВД во ФСИН стала официально называться СИЗО 1».

Во всех камерах, что мы обошли, спрашивали про отношение сотрудников. Заключенные охотно отвечали, что никого тут не бьют и не оскорбляют. «Не практикуют подобного беспредела», — говорили они. Непохоже, что они побоялись бы сказать, если было иначе. Да и последний суицид был здесь давно — 7 назад. Три карцера оказались пустыми.

«У этого изолятора есть только одна проблема. Он — памятник», — вспомнились еще раз слова. Дай бог, чтобы это было правдой и оставалось таковой. Мы же могли констатировать, что на момент проверки жалоб не услышали. Из рекомендаций, которые вынесли, — обеспечить все камеры холодильниками и телевизорами и улучшить питание.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”