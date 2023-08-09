GSMArena: презентация складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3 пройдет 14 августа

Компания Xiaomi назвала дату предстоящей презентации своего инновационного складного смартфона – Mix Fold 3, а также представила рекламные изображения и видеоматериалы, демонстрирующие дизайн этого устройства, пишет портал GSMArena.

Опубликованные тизеры дают возможность рассмотреть внешний вид смартфона и акцентируют внимание на расположении четырех камер Leica на задней панели Xiaomi Mix Fold 3. Они также подтверждают наличие перископной камеры в устройстве.

Согласно заявлениям главы Xiaomi Лэя Цзюня создание Mix Fold 3 потребовало от инженеров компании пересмотреть архитектуру устройства и технологию его складного экрана. Предполагается, что смартфон установит новый стандарт в области складных мобильных устройств.

Среди заявленных характеристик смартфона – 8-дюймовый внутренний OLED-дисплей, флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также внушительные 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Официальная презентация Xiaomi Mix Fold 3 запланирована на 14 августа в Китае. Согласно слухам, он не будет доступен на мировом рынке и останется эксклюзивным продуктом для Китайской Народной Республики, повторяя судьбу других устройств из серии Mix Fold.