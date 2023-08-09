 

Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева

09.08.2023, 14:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В среду, 9 августа, всю страну шокировала трагическая новость о кончине всенародно любимой актрисы театра и кино Веры Васильевой. Легенда советского кино, несмотря на преклонный возраст, не жаловалась на здоровье, а в последние дни радовалась жизни в окружении родных.

Как уходила 97-летняя народная артистка СССР, рассказала ее приемная дочь Дарья Милославская. Она обратила внимание, что любимой мамы не стало сразу после другой советской звезды – Юлии Борисовой. Действительно, они ушли одна за другой.

Вера Васильева и Юлия Борисова были одногодками и подругами, обе отдали десятки лет жизни своим театрам, снимались в кино, заслужили любовь и признание миллионов россиян и удостоились высшего звания для советских артистов.

Приемная дочь подчеркнула, Вера Васильева внимательно следила за состоянием Юлии Борисовой, созванивалась с ее невесткой, интересовалась здоровьем, когда подруга попала в больницу. И пережила ее всего на один день.

Дарья Милославская призналась, что еще несколько дней назад ее мама чувствовала себя прекрасно и даже наслаждалась жизнь, качаясь на качелях в саду загородного дома. Однако минувшей ночью артистке стало хуже из-за жары, уточняет ОСН.

К сожалению, медики не смогли спасти легенду. Вера Васильева, как отмечает телеканал “Царьград”, до последнего выходила на сцену, в 2023 году она все еще выступала в театре. Она сыграла во многих картинах, а в 2017 году вышла документальная лента, посвященная жизни и творчеству актрисы, сообщает портал URA.RU.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Hill – Байден надеется на чудо и не замечает, что его украинская стратегия уже провалилась

09.08 / Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог

09.08 / Сын “абсолютно недееспособного” Зайцева борется за наследство модельера

09.08 / Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

09.08 / На Московском урбанистическом форуме представят столичные постаматы

09.08 / Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

09.08 / “Устали бороться” – Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике

09.08 / “Мисс Вселенная” Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте

08.08 / В €500 млн оценивают ущерб, нанесённый Словении наводнением

08.08 / Депутат Европарламента назвал Еврокомиссию и большинство коллег «самыми большими врагами Европы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика