Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева

В среду, 9 августа, всю страну шокировала трагическая новость о кончине всенародно любимой актрисы театра и кино Веры Васильевой. Легенда советского кино, несмотря на преклонный возраст, не жаловалась на здоровье, а в последние дни радовалась жизни в окружении родных.

Как уходила 97-летняя народная артистка СССР, рассказала ее приемная дочь Дарья Милославская. Она обратила внимание, что любимой мамы не стало сразу после другой советской звезды – Юлии Борисовой. Действительно, они ушли одна за другой.

Вера Васильева и Юлия Борисова были одногодками и подругами, обе отдали десятки лет жизни своим театрам, снимались в кино, заслужили любовь и признание миллионов россиян и удостоились высшего звания для советских артистов.

Приемная дочь подчеркнула, Вера Васильева внимательно следила за состоянием Юлии Борисовой, созванивалась с ее невесткой, интересовалась здоровьем, когда подруга попала в больницу. И пережила ее всего на один день.

Дарья Милославская призналась, что еще несколько дней назад ее мама чувствовала себя прекрасно и даже наслаждалась жизнь, качаясь на качелях в саду загородного дома. Однако минувшей ночью артистке стало хуже из-за жары, уточняет ОСН.

К сожалению, медики не смогли спасти легенду. Вера Васильева, как отмечает телеканал “Царьград”, до последнего выходила на сцену, в 2023 году она все еще выступала в театре. Она сыграла во многих картинах, а в 2017 году вышла документальная лента, посвященная жизни и творчеству актрисы, сообщает портал URA.RU.