 

Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог

09.08.2023, 14:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

74-летняя Алла Пугачева и 76-летняя София Ротару – две легенды отечественной эстрады, заработавшие в России любовь миллионов людей и миллионы долларов. Будучи одними из сильнейших певиц страны, они активно конкурировали за место под солнцем и даже, возможно враждовали.

Даже после развала СССР народные артистки не поделили поляну. София Ротару блистала на украинской эстраде, но и не забывала о щедром российском зрителе. Алла Пугачева чаще выступала на родине, хотя обе они гастролировали по всему миру.

В 2014 году София Ротару формально обрубила контакты с Россией, хотя и приезжала на тайные корпоративы и владела недвижимостью в нашей стране. Алла Пугачева отвернулась от россиян лишь в 2022 году. А сегодня политические взгляды звезд абсолютно сходятся.

София Ротару даже лайкнула пост Примадонны в социальных сетях. Психолог Гуля Галеева уверена, что дальнейшие “проявления терпимости, сочувствия, понимания, благодарности” со стороны украинской звезды помогут ей помириться с Аллой Пугачевой.

Меж тем, эксперт подчеркнула, что две звезды не смогут построить крепкую дружбу, речь идет лишь об улучшении отношений. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Hill – Байден надеется на чудо и не замечает, что его украинская стратегия уже провалилась

09.08 / Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева

09.08 / Сын “абсолютно недееспособного” Зайцева борется за наследство модельера

09.08 / Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

09.08 / На Московском урбанистическом форуме представят столичные постаматы

09.08 / Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

09.08 / “Устали бороться” – Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике

09.08 / “Мисс Вселенная” Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте

08.08 / В €500 млн оценивают ущерб, нанесённый Словении наводнением

08.08 / Депутат Европарламента назвал Еврокомиссию и большинство коллег «самыми большими врагами Европы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика