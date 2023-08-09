Была обнаружена сверхтесная двойная звезда

В Тулонской обсерватории, совершенно неожиданно для астрономического сообщества, открытие – сверхтесная двойная звезда. Она представляет собой настоящий прорыв в нашем понимании существующих небесных объектов, открывает новую дверь для исследования и постижения тайн Вселенной.

Двойные звезды – пары, вращающиеся вокруг общего центра массы. Они представляют особый интерес для астрономов, так как масса обеих звезд влияет на их жизненный цикл и развитие. Однако сверхтесная двойная звезда – нечто уникальное, превосходящее все ранее известные представления о таких системах.

Светимость сверхтесных звезд в разы больше, чем у обычных. Они обычно обладают массой, сравнимой с Солнцем, но их размеры могут быть в десятки и даже сотни раз больше. Более того, эти звезды излучают невероятно большое количество энергии в различных спектральных диапазонах. Это явление происходит благодаря потоку материи, перетекающей от одной звезды к другой, что создает впечатляющие гелиевые потоки и мощные струи плазмы.