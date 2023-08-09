Создаем свой собственный кремовый хайлайтер для естественного сияния кожи: пошаговая инструкция

Независимо от того, жирная у вас, сухая или комбинированная кожа, изготовление кремового хайлайтера своими руками может помочь сэкономить деньги на покупке магазинной продукции. Также вы будете уверены в том, что такая косметика натуральная на сто процентов.

Ингредиенты

Для создания косметического средства вам понадобится несколько ингредиентов. Например, слюдяная пудра. Именно слюда придает вашему хайлайтеру мерцающий, светоотражающий эффект. Одним из преимуществ использования слюдяной пудры является то, что она придает естественный блеск, не закупоривая поры, что делает ее подходящей для всех типов кожи.

Еще нужно масло жожоба. В отличие от других масел, жожоба очень напоминает натуральные масла, вырабатываемые нашей кожей. Оно помогает сбалансировать выработку кожного сала, поэтому идеально подходит как для сухого, так и для жирного типов кожи. Кроме того, такое масло он обладает смягчающими и противовоспалительными свойствами, которые помогают увлажнять и успокаивать чувствительную или раздраженную кожу.

Далее нужно взять масло ши. Этот смягчающий ингредиент обладает множеством преимуществ по уходу за кожей. Он богат витаминами и антиоксидантами, которые помогают питать и защищать кожу от воздействия окружающей среды, поэтому его часто включают в средства для умывания.

Еще нужен пчелиный воск. Он придает этому кремовому хайлайтеру более плотную консистенцию.

Кукурузный крахмал помогает контролировать избыток жира, уменьшает блеск и придает коже гладкость и бархатистость. Его часто предпочитают тальку, который создает потенциальные проблемы для здоровья.

Относительно количества ингредиентов, то всех вышеперечисленных нужно по одной чайной ложке. Исключение составляет кукурузный крахмал. Здесь хватит половины чайной ложки. Пчелиного воска можете добавить не одну, а две чайные ложки.

Пошаговая инструкция

Теперь можно приступать к изготовлению домашней косметики:

1. Смешайте масло ши, масло жожоба и пчелиный воск в небольшой миске и разогревайте в микроволновой печи с интервалом в 30 секунд, пока они не расплавятся.

2. Добавьте кукурузный крахмал и снова перемешайте. Всыпьте порошок слюды.

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3. Смело добавляйте еще, по ¼ чайной ложки за раз, пока не достигнете желаемого оттенка. Как только масла немного загустеют, перелейте хайлайтер в небольшую формочку и дайте остыть в течение 2-3 часов. Цвет консистенции будет похож на мед.

Небольшое уточнение. Слюда имеет тенденцию оседать на дно по мере остывания хайлайтера, особенно если масла были еще горячими, когда вы наливали их в форму. Размешайте хайлайтер палочкой от мороженого, пока он остывает, чтобы слюда равномерно распределилась.

Слюда – это то, что придает вашему кремовому хайлайтеру мерцающий цвет. Не стесняйтесь использовать столько слюдяного порошка, сколько вам нравится. Если вам не нравится цвет вашего хайлайтера после того, как он остынет, смело растопите его в духовке, а затем добавьте еще слюдяной пудры.

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Замена ингредиентов

Вместо масла жожоба вы можете попробовать использовать аргановое масло, которое также известно своими увлажняющими и питательными свойствами. Другие альтернативы включают миндальное масло, масло авокадо или масло семян шиповника, все они обладают аналогичными полезными свойствами для кожи.

Растительное масло может стать отличной альтернативой маслу ши, так как оно также обладает смягчающими и антиоксидантными свойствами.

Если вы ищете веганскую альтернативу пчелиному воску, в качестве заменителей можно использовать канделильский или карнаубский воск. Эти воски на растительной основе обладают аналогичными связующими и защитными свойствами в средствах по уходу за кожей и косметических препаратах. Вы также можете использовать эмульгирующий воск.

Хайлайтер и тон кожи

Понимание своего оттенка кожи имеет решающее значение при нанесении любого вида макияжа, включая хайлайтеры. Оттенки можно классифицировать как теплые, холодные или нейтральные. Подбирая хайлайтер в соответствии с вашим оттенком, вы гарантируете, что он органично впишется в тон вашего естественного цвета лица. Если у вас теплый тон кожи, выбирайте хайлайтеры золотистого оттенка. Для тех, у кого холодный тон, подойдут хайлайтеры с серебристым или ледяным оттенком. Если у вас нейтральный тон кожи, то вам повезло. Вы можете поэкспериментировать с широким спектром оттенков хайлайтера, включая как теплые, так и холодные, чтобы найти те, которые подходят вам лучше всего.

Добавление большего количества пигмента приведет к более интенсивному и заметному блику, в то время как уменьшение количества создаст более мягкий и незаметный эффект. Поэкспериментируйте с различными соотношениями, чтобы найти интенсивность, соответствующую вашим предпочтениям.

Место хранения

Выберите герметичный и светонепроницаемый контейнер для хранения вашего самодельного хайлайтера. Хорошо подойдет небольшая стеклянная или пластиковая баночка с плотно закрывающейся крышкой.

Храните самодельный хайлайтер в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Как правило, срок годности самодельных хайлайтеров обычно составляет от 6 до 12 месяцев.