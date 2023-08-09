Балаяж “теплый блонд” – идеальное окрашивание для зеленоглазых и не только

Вы блондинка и подумываете о балаяже, но не знаете, с чего начать и какой вариант выбрать? Тогда обратите внимание на новый модный тренд. Речь идет о балаяже «теплый блонд». Рассмотрим особенности такого окрашивания.

Балаяж и тон кожи

Преимущество балаяжа заключается в его «гибкости» и универсальности. Ведь есть широкий спектр светлых оттенков для различных тонов кожи. Для тех, у кого темно-коричневый базовый цвет волос, глубокий блонд или светло-коричневый балаяж могут красиво дополнить основу.

Обладательницам светлой кожи очень светлый блонд обычно идет больше всего. Тем не менее, люди с зелеными глазами и светлой кожей могут остановить выбор на теплом, слегка медном мелировании, чтобы усилить зеленые оттенки. Обладательницы смуглой кожи и каштановых или (светло-каштановых) волос станут прекрасными кандидатурами на балаяж.

Советы по уходу

Чтобы сохранить яркость и красотуволос после окрашивания рекомендуется планировать подкрашивание каждые двенадцать недель. На шестинедельной отметке блеск и подравнивание идеальны для того, чтобы освежить цвет, а также для поддержания здоровья волос.

Воск или гель не только помогает смягчить нежелательные медные тона, вызванные воздействием солнца или горячей укладкой, но также придает волосам блеск и мягкость.

Для эффективного ухода рекомендуется использовать салонный шампунь и несмываемый кондиционер, желательно с термозащитными свойствами. Это гарантирует долговечность блеска и общее здоровье ваших волос. Помните, что здоровые локоны – это самый важный фактор. Если у вас будут тусклые и лишенные блеска локоны, тогда любое окрашивание не будет смотреться эффектно.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Что следует обсудить с колористом

Консультируясь со своим колористом/стилистом, важно предоставить ему важную информацию о вашем текущем базовом цвете и любой предыдущей истории окрашивания. На стойкость цвета ваших волос могут влиять прошлые процедуры, даже если они проводились много лет назад.

Реалистичные ожидания необходимы, особенно если вы стремитесь сделать балаяж на темных базовых цветах, поскольку процесс осветления имеет ограничения.

Балаяж обычно дает некоторую теплоту, поэтому тем, кто ищет платиновый или пепельный блонд, возможно, придется изучить альтернативные варианты. Факторы образа жизни, такие как предпочтительные прически, укладки и т. д., также нужно сообщать колористу.

Не стесняйтесь задавать своему стилисту любые вопросы, прежде чем проходить какие-либо услуги по окрашиванию.