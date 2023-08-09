 

В iOS 17 кнопка завершения вызова переместится в угол экрана

09.08.2023, 13:50, Разное
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Компания Apple готовит значительное обновление для пользователей iPhone. В рамках новой версии операционной системы iOS 17 планируется перемещение кнопки завершения вызова, которое станет одной из ключевых изменений, пишет телеканал CNBC.

Особенностью обновления станет изменение расположения кнопки завершения вызова в приложении «Телефон». Ранее она находилась в центре нижней части экрана, однако теперь разработчики решили переместить её в правый нижний угол. Помимо этого, и другие элементы управления во время разговора, включая перевод звонка на громкую связь, активацию микрофона и добавление участников разговора, также будут переставлены по новому.

Это изменение, безусловно, потребует некоторого времени для адаптации со стороны пользователей. Многие из них интуитивно завершали разговор, ориентируясь на привычное расположение кнопки. Однако компания Apple утверждает, что новое расположение кнопки завершения вызова будет более удобным и эргономичным.

О новой версии операционной системы было объявлено на конференции WWDC 2023, организованной Apple в начале июня. В настоящее время iOS 17 находится на стадии бета-тестирования, а официальный выпуск планируется на сентябрь. Пользователи с нетерпением ждут полноценного релиза, чтобы оценить все изменения и нововведения на практике.


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